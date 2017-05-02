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Благодаря визиту в Омск Медведева "Галёрку" могут сдать до конца года
Культура  •   2 мая 2017, 13:56, последнее обновление 2 мая 2017, 14:58  •  печать

Благодаря визиту в Омск Медведева "Галёрку" могут сдать до конца года

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Во время своего визита в Омск председатель Правительства Дмитрий Медведев принял решение о выделении необходимой на завершение реконструкции театра "Галёрка" суммы.

В ближайшие дни ожидается поступление федеральных средств в объеме 137 млн рублей на достройку культурного объекта. Необходимая сумма будет выделена из резервного фонда РФ. Такое решение принял председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе недавнего рабочего визита в Омскую область. Если бюджетные ассигнования поступят своевременно, то "Галёрку" сдадут эксплуатацию уже в декабре текущего года.

Отметим, что в настоящее время строительно-монтажные работы в здании театра выполнены на 74 %. Сейчас продолжается внутренняя отделка помещений, а также идёт установка сантехники и прокладка сетей электроснабжения. В подвале здания ведётся монтаж противопожарного водопровода, а внутри театра - устройство металлоконструкций сцены.

Для завершения реконструкции строителям предстоит выполнить чистовую отделку, работы по устройству фасада и внутреннего наполнения: монтаж сценического оборудования и кресел. Кроме этого, в ближайшее время будет проведён аукцион по выбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству и озеленению прилегающей к театру территории.

Теги  •  #ввод в эксплуатацию #Галерка #Дмитрий Медведев #реконструкция

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Комментарии
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Людмила Милова  •  2 мая 2017, 14:04

Хорошая новость, хотя получается, если бы не приезд Медведева, то театр неизвестно когда и сдали-бы? У нас что, без первых лиц никуда?

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Vyacheslav Litvinov  •  2 мая 2017, 17:17

А как же! Паханы в Москве общак жёстко держут.

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