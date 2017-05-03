Омичи раскупили рекордное количество абонементов на концерты Омской филармонии

После второй Ярмарки абонементов, которая состоялась в конце апреля, установлен рекорд - омские меломаны приобрели почти 4 тысячи концертных серий.

Омская филармония подвела итоги старта продаж концертных абонементов сезона 2017-2018. На двух ярмарках, которые состоялись в марте и апреле, омичи приобрели почти 4 тысячи концертных серий. Это самый высокий показатель за всё время проведения подобных распродаж. Зрители могли приобрести абонементы со значительной скидкой и воспользоваться специальными выгодными предложениями.

Больше всего омичи отдавали предпочтение симфонической и органной музыке. В лидерах оказались три абонемента Омского академического симфонического оркестра: "Скрипки великих императоров", "Серия главного дирижёра" и "Карнавал в Европе", - рассказали в Омской филармонии.

Большим спросом пользовались и детские абонементы Омского академического симфонического оркестра: "Музыкальный экспресс" с Молодёжным театром "Третий круг" и "Волшебный сундучок" с песочной анимацией. Традиционно в лидерах продаж оказался джазовый абонемент народного артиста России Даниила Крамера "Крамер club".

Добавим, что приобрести абонементы можно будет в течение всех летних месяцев в кассах и на сайте Омской филармонии.