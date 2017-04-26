Ученики художника Либерова покажут омичам "Дар Учителю"
Культура  •  26 апреля 2017, 15:50  •  печать

Ученики художника Либерова покажут омичам "Дар Учителю"

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Завтра в Омске откроется выставка в честь дня рождения российского художника Алексея Либерова.

Завтра, 27 апреля, в 17:00 на улице Думской, 3, состоится открытие выставки "Дар Учителю". Мероприятие будет посвящено дню рождения выдающегося художника России Алексея Либерова.

Организаторами выставки выступили министерство культуры Омской области, ОмГПУ и Государственный областной художественный музей "Либеров-центр". В экспозиции будут представлены работы членов Союза художников России и учеников Либерова - профессоров кафедры академической живописи ОмГПУ Амангельды Шакенова и Георгия Кичигина, а также Александра Шафеева, Николая Молодцова, Сергея Александрова и Татьяны Татауровой.

Теги  •  #выставка #Либеров #омские художники

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