Игорь Угольников рассказал об образе современного телевизионщика
Культура  •  25 апреля 2017, 15:45, последнее обновление 25 апреля 2017, 16:54  •  печать

Игорь Угольников рассказал об образе современного телевизионщика

Автор:

Известный актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников во время своего визита в Омск рассказал о перспективах российского телевидения.

Сегодня, 25 апреля, в Омске откроется V Национальный фестиваль кинодебютов "Движение", гостем которого станет известный актёр, режиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников. Напомним, ежегодный смотр молодого российского кино включает программу полнометражных фильмов, демонстрирующих дебюты молодых кинематографистов, неигровое кино, а также программу короткого метра.

О трендах современного телевидения и преимуществах регионального телевидения Игорь Угольников рассказал в студии программы "Новости Здесь. Омск". Как у телевизионщика из 90-х к современному телевидению у него много нареканий.

Придя на вашу телекомпанию, я увидел, как здесь всё организовано. Это мне интересно больше всего, потому что до того как выйти к зрителю, телевидение делается с технической и организационной стороны. Только после этого телезритель получает качественный контент, - поделился Игорь Угольников. - 90-е - эпическое время, тогда телевидение было другое. Было много можно, но при этом был и внутренней ценз: что можно делать, а что нельзя.

Коммерциализация телевидения, по его словам, достигала критического уровня, и творить что-то сегодня крайне тяжело. Однако это удаётся, причём не только федеральным, но региональным каналам. Как доказательство - работы, представляемые на российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ-Регион".

Игорь Угольников

- Я уже второй год буду судить этот конкурс. Я вижу там много стоящих работ в совершенно разных жанрах, и особенно от регионов. Это очень ценно. Сегодня региональное телевидение конкурирует с центральными каналами. Во всяком случае, в регионах зритель чаще предпочитает смотреть своё телевидение. Оно должно быть искренним, и нет больше никакой возможности добиться зрительского внимания.

Что касается образа современного телевизионщика, то это, по словам Угольникова, "современный в очках, с хорошей правильной небритостью" мужчина. Тот, который понимает, о чём говорит, а также обладает обаянием и интеллектом, таким, чтобы зритель сегодня "хотел смотреть телевизор".

Напомним, что телеканал "Продвижение" - победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 в номинации "Телевизионный дизайн". В финал "ТЭФИ-Регион" тогда вышли ещё два проекта телеканала: в номинации "Режиссёр телевизионной программы" - один из авторов фильма "Музыка в камне" (цикл "Театрон") Игорь Вахитов, в номинации "Интервьюер" - программа "Лица" с Татьяной Шкириной" о мэре Риги Ниле Ушакове.

Интервью с Игорем Угольниковым сморите в ближайших выпусках программы "Новости Здесь. Омск". Печатную версию беседы можно прочитать на нашем сайте позже. 

Теги  •  #Игорь Угольников #интервью #телеканал Продвижение

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Полицейские задержали омича, укравшего мобильный у продавца магазина  •  сегодня, 17:40
Дмитрий Медведев пообещал выделить детским театрам 300 млн рублей  •  сегодня, 17:36
Омские вахтовики зарезали мужчину, а затем утопили его тело в болоте  •  сегодня, 16:56
Пьяные омичи разгромили ночью аптеку из-за шприца  •  сегодня, 16:37
На форуме в Омске Безруков попросил господдержки театральных гастролей  •  сегодня, 16:30
Контрафактные кроссовки "привели" омского бизнесмена к штрафу в 250 тысяч рублей  •  сегодня, 16:05
Еще новости
Семинар-практикум 240Х400
Ввавилон 7 лет 240х400