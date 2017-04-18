Омичи сняли фильм для известного фестиваля за 2,5 тысячи рублей

Дебютный фильм любительской кинокомпании "Творческое Объединение № 73", которая появились в Омске в сентябре 2016 года, вошёл в конкурсную программу юбилейного фестиваля "Любительское кино + Profi".

Короткометражный фильм "Мелочь" - это некоммерческий проект. Общий бюджет фильма составил всего 2500 рублей. При этом существенные затраты - 15 000 рублей - понадобились на оформление прокатного удостоверения и удостоверения национального фильма, которые необходимы для показа ленты на отечественных фестивалях. Средства на эти цели молодые кинодеятели получили благодаря платформе Planeta.ru менее чем за две недели.

Изначально мы снимали фильм для фестиваля "Движение", но это оказалось слишком амбициозно. Мы, конечно, отправили заявку, но не прошли, - рассказал ИА "Омск Здесь" режиссёр картины Никита Дудкин. - Мы не ожидали, что так быстро соберём деньги, потому что это платформа, которую нужно двигать самому, писать определённым людям. Одну треть мы собрали благодаря обычным пользователям, и не только из Омска, а оставшиеся две трети дал меценат, который увидел наш проект.

Кадры из фильма "Мелочь"

"Мелочь" - это авторский фильм, добрая социальная драма о молодой девушке, которая ищет деньги на сложную операцию для своей мамы. При этом она даже не представляет, с какими трудностями ей придётся столкнуться.

- Многие называют его сказкой, потому что отчасти - это наивная история. Я просто сел на диван, и мне пришла мысль, что только через одного человека может проходить огромное количество мелочи. Это одна часть истории. А вторая - социальный аспект. О том, что не всегда близкие люди приходят на помощь, в то время как чужой человек готов предложить её, - говорит Никита Дудкин. - Мы уже перевели фильм на английский язык, попробуем сделать субтитры. Сейчас есть много американских площадок, на которых их смотрят. Есть даже сайты, где ты просто заполняешь одну заявку, и твой фильм направляется на множество фестивалей.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, в Омске открывается десятый фестиваль "Любительское кино + Profi", а на следующей неделе стартует юбилейный кинофестиваль "Движение".