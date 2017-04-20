Омичи увидят новую военную драму за неделю до российской премьеры
Культура  •  20 апреля 2017, 16:30, последнее обновление 20 апреля 2017, 16:47  •  печать

Омичи увидят новую военную драму за неделю до российской премьеры

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Премьера нового фильма ко Дню Победы "Три дня до весны" состоится на юбилейном кинофестивале "Движение".

Юбилейный пятый Национальный кинофестиваль дебютов пройдёт в Омске с 25 по 29 апреля. Уже объявлены конкурсная и внеконкурсная программы юбилейного форума. В рамках конкурсной программы кинофестиваля дебютов "Движение" омичи смогут одними из первых увидеть фильм "Три дня до весны" перед началом проката в российских кинотеатрах.

Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде зимой 1942 года. По сюжету офицер госбезопасности Андреев и молодой врач Марицкая за 72 часа (три дня до наступления весны) должны предотвратить катастрофу и спасти город. Роли в картине исполняют Кирилл Плетнёв, Елена Лотова, Владислав Абашин, Евгений Сидихин и экс-актёр омского Драмтеатра Юрий Ицков.

Общероссийская премьера фильма "Три дня до весны" запланирована на 4 мая. В Омске картину покажут 26 апреля в театре Драмы.

Теги  •  #военный #кинофестиваль Движение #премьера #фильм

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