Омичи увидят новую военную драму за неделю до российской премьеры

Премьера нового фильма ко Дню Победы "Три дня до весны" состоится на юбилейном кинофестивале "Движение".

Юбилейный пятый Национальный кинофестиваль дебютов пройдёт в Омске с 25 по 29 апреля. Уже объявлены конкурсная и внеконкурсная программы юбилейного форума. В рамках конкурсной программы кинофестиваля дебютов "Движение" омичи смогут одними из первых увидеть фильм "Три дня до весны" перед началом проката в российских кинотеатрах.

Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде зимой 1942 года. По сюжету офицер госбезопасности Андреев и молодой врач Марицкая за 72 часа (три дня до наступления весны) должны предотвратить катастрофу и спасти город. Роли в картине исполняют Кирилл Плетнёв, Елена Лотова, Владислав Абашин, Евгений Сидихин и экс-актёр омского Драмтеатра Юрий Ицков.

Общероссийская премьера фильма "Три дня до весны" запланирована на 4 мая. В Омске картину покажут 26 апреля в театре Драмы.