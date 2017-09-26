Прокуратура Омска даёт разъяснение

В соответствии с частью 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь. Более того, в части 1 статьи 6 Конвенции о правах ребёнка закреплено, что каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь.

В статье 38 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Согласно пункту 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" целями государственной политики в интересах детей являются, в том числе, защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Старший помощник прокурора города Омска Арефьева Ольга Викторовна разъяснила, что Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

Так, законодателем расширены квалифицирующие признаки статьи 110 Уголовного кодекса РФ - доведение до самоубийства, согласно которым усилена уголовная ответственность за доведение до самоубийства несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, в отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также за совершение этого преступления посредством публичного выступления, публично демонстрирующегося произведения, в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет").

Кроме того, в Уголовный кодекс РФ введены новые статьи, устанавливающие уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.