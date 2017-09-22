На днях в УЕФА сообщили об утверждении правил проведения этого чемпионата. Участвовать в новом футбольном проекте смогут все 55 сборных Европы. При этом турнир получит понятный календарь, а все команды будут распределены по группам и смогут состязаться с противниками сопоставимого уровня.

Как отмечают эксперты портала "Спортставки", основной целью УЕФА при создании нового чемпионата стало избавление от малопривлекательных как для команд, так и для зрителей, товарищеских матчей. В результате у сборных будет больше действительно дельных игр. Инициатива о создании "Лиги наций" появилась ещё в 2011 году, однако формат проведения турнира определился только в 2014 году.

Большим преимуществом нового турнира футбольные эксперты считают порядок формирования групп. Каждая из них будет создаваться на основе рейтинга УЕФА. В группу войдёт три или четыре команды, при этом первые 12 команд списка составят высший дивизион. По итогам отбора можно будет попасть в более высокий класс, либо вылететь в низший.

При этом российские букмекеры напоминают, что сборная России сегодня занимает 13-ю позицию в рейтинге УЕФА. Таким образом, она находится всего лишь в шаге от высшего дивизиона и имеет все шансы на дальнейшее продвижение. На ситуацию могут повлиять будущие товарищеские матчи и результаты отбора на чемпионат мира. При этом групповой этап "Лиги наций" стартует уже через год. Российская сборная в рамках этого периода проведёт четыре матча, так как второй и третий дивизион турнира предусматривают формирование групп из трех команд.

Финальный этап среди четырех лучших команд пройдёт в июне 2019 года. Хозяев же полуфинала и финала выберут позднее среди победителей отбора.

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