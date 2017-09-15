В Омск прибыл кубок FIFA

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15 сентября 2017, пятница, 17:11
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Омская крепость открылась после реставрации
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В Омске встретили "Сабантуй"
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Споттинг в омском аэропорту
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Молодёжный Арбат. 24.07.17
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Пикник - 2017
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Когда уходит детство: омские выпускники на Иртышской набережной прощались со школой
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Прощание с Анатолием Бардиным
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В Омске состоялся третий "Цветочный забег"
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