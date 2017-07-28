5 причин заправляться на АЗС "Топлайн"
Новости компаний  •  28 июля 2017, 11:07, последнее обновление 28 июля 2017, 11:27  •  печать

5 причин заправляться на АЗС "Топлайн"

Преимущества АЗС "Топлайн", которые с каждым днём привлекают всё больше и больше омичей.

Сеть АЗС "Топлайн" уже больше 18 лет работает на рынке* и уверенно входит в тройку лидеров в г. Омске и Омской области. Достичь таких результатов позволили: непрерывная работа над сохранением и улучшением качества топлива, расширение дополнительных услуг и улучшение сервиса, постоянное внимание и индивидуальный подход к каждому своему клиенту! 

Основная цель сети АЗС "Топлайн" - это максимально комфортабельные и клиентоориентированные АЗС, на которые приятно заезжать и выгодно заправляться! На сегодняшний день уже можно говорить о реальных преимуществах, которые с каждым днём привлекают всё больше и больше омичей на АЗС "Топлайн"! 

Одно из них - качество предлагаемого топлива. С 2011 года дополнительно к штатным фильтрам топливно-раздаточных колонок используется усовершенствованная система фильтрации Gespasa (Испания). Gespasa очищает топливо в 8-12 раз лучше, чем базовые фильтры, тем самым замедляя износ двигателя и продляя срок его службы. 

Также сеть АЗС "Топлайн" предлагает автолюбителям уникальное топливо нового поколения - R93. Улучшенный вид топлива R93 идеально подходит для автомобилей с рекомендуемым октановым числом 92, увеличивает мощность двигателя и снижает его детонацию. 

На АЗС "Топлайн" всегда светло и уютно. В ненастную погоду автовладельцы могут выпить вкусный бодрящий кофе и подкрепиться горячими аппетитными блинами ручной работы "Люблин" (возможен предварительный заказ)**, кондитерскими изделиями и свежими сэндвичами, приготовленными искусными поварами кондитерской "Табекер" по фирменным рецептам. 

В минимаркетах, расположенных на АЗС, можно приобрести автоаксессуары и автохимию, в том числе моторные масла Shell на розлив. С этого года автозаправочные станции "Топлайн" являются единственными в г. Омске и Омской области авторизированными точками продаж оригинального моторного масла SHELL***, что гарантирует Вам покупку настоящего качественного продукта от официального производителя.  

Для того, чтобы покупка была выгодной, каждый клиент может воспользоваться бонусной программой Clever Card, которая позволяет экономить до 2-х рублей с литра или оплатить топливо и товары магазина бонусными рублями до 100 % от стоимости. Стоит заметить, что это максимальная скидка на топливо при заправке от 40 литров, которую можно получить на АЗС в г. Омске. 

Сеть АЗС "Топлайн" – это сплочённый, дружный коллектив профессионалов, которые ежедневно работают над тем, чтобы превратить процесс заправки вашего автомобиля в приятное занятие. 

Будем рады Вас видеть на наших АЗС! С любовью, Ваш "Топлайн"! 

* Первая заправка под брендом "Топлайн" была открыта в феврале 1999 года. С тех пор сеть значительно расширилась и на сегодняшний день насчитывает 38 автозаправочных станций, из которых 22 находятся в Омске, 9 - в Омской области (г. Тара, р. ц. Полтавка, п. Новоуральский, п. Оконешниково, с. Троицкое, п. Колосовка, п. Большие Уки, р. п. Таврическое) и 7 - на федеральной трассе (г. Тюкалинск, р. ц. Крутинка, Любинский район, с. Розовка, с. Ивановка Калачинского района). 

** Предварительный заказ блинов "ЛЮБЛИН": 
АЗС 8 (ул. Герцена, 60/2): 33-10-21 
АЗС 31 (бул. Архитекторов, 1): 8-908-100-72-09 
АЗС 35 (ул. Целинная, 4 ): 8-900-677-85-83 

*** Среди АЗС в г. Омске и Омской области 

  
Служба поддержки клиентов: (3812) 33-000-9 
Вконтакте: azs.topline 
Instagram: azs.topline

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Теги  •  #автозаправка #АЗС #топливо

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