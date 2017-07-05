В Омске открылся самый большой магазин DNS "Технопоинт"

Широчайший выбор цифровой и бытовой техники и электроники теперь всего в одном клике от вас.

Самый большой в Омске дискаунтер DNS "Технопоинт" открылся по адресу ул. 24-я Линия, 59/2. Руководство сети необычно подошло к его появлению, решив вначале узнать у самих омичей, где они хотят видеть новый дискаунтер. В итоге это открытие можно назвать народным.

- Наш магазин открылся по итогам голосования покупателей. Удобное расположение дискаунтера позволит добраться из любой части города. Огромный склад вмещает в себя более ста тысяч товаров, которые доступны здесь и сейчас, - отмечает управляющий Максим Серых.

Несомненное преимущество дискаунтеров DNS "Технопоинт" не только доступные цены, но и грамотное сочетание розничного и интернет-магазина. Любой понравившийся товар от стиральной машины до современного компьютера выбрать и заказать можно не выходя из дома в один клик. Оплата товара производится непосредственно в магазине. Кроме того, для удобства клиентов на любой понравившийся товар можно оформить кредит.

Покупатели нового магазина DNS "Технопоинт" уже сумели по достоинству оценить его уровень, сервис и качество товара.

- У нас сломалась стиральная машина. Возник вопрос: где приобретать новую. Узнали, что неподалеку от нашего дома открылся магазин DNS "Технопоинт", - говорит омич Игорь Мартынов. - Удобно, огромный выбор, и нет необходимости объезжать весь город в поисках нужного товара. Мы пришли, выбрали и сразу же поняли, нужно срочно покупать!

Крупная бытовая техника, электроника, игровые приставки, автотовары и приятные мелочи для дома - дискаунтер предлагает более 100 тысяч наименований цифровой и бытовой техники. Сегодня в городе уже работают два дискаунтера известной сети. В DNS "Технопоинт" - только лучшее, только по лучшей цене!

DNS "Технопоинт на Омской"

Адрес: ул. 24-я Линия, д. 59, корп. 2

Режим работы: пн.-вс. с 10:00 до 21:00