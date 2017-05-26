Май стал идеальным временем для поиска работы

Соискатель вакансии может столкнуться с рядом трудностей. К ним относятся:

высокая конкуренция - на одно место могут претендовать сразу несколько специалистов, причём работодатель при оценке способностей кандидатов часто обращает внимание на нюансы, не связанные напрямую с профессиональными обязанностями. Рекрутеры оценивают также пунктуальность человека, его грамотность при составлении резюме, вежливость и даже стиль одежды, выбранный для собеседования;

высокие требования к соискателю вакансии - в сети можно найти множество примеров того, как работодатель предъявляет практически невыполнимые требования, такие как многолетний опыт работы при минимальном возрасте, получение образования за рубежом или идеальное знание иностранного языка. При этом далеко не всегда эти требования обоснованы и их выполнение скажется на должностных обязанностях нового сотрудника;

региональная привязка - бывает так, что в одном регионе есть нужда в специалистах определённого направления, однако возможные кандидаты проживают в другом городе и не могут позволить себе переехать в другое место. К сожалению, всемирно принятая практика выбора места жительства в зависимости от перспектив в работе в нашей стране не распространена.

Специалисты портала Jobslooker.Com обратили внимание на то, что есть сезонность в поиске работы. В Омске именно в мае отмечается уменьшение спроса на свободные вакансии. Объяснить такую тенденцию можно двумя причинами. Во-первых, в период перед летними месяцами происходит более активное увольнение людей с работы, они готовы пожертвовать своим местом ради отдыха в кругу семьи и близких. Во-вторых, к этому времени уменьшается и активность молодых специалистов, выпущенных из вузов. Как правило, к середине мая они уже находят для себя приемлемые варианты. Те же, кто не смогли найти достойное место работы, откладывают поиски на осень.

Так что для тех, кому важно как можно быстрее найти для себя свободную вакансию, май может оказаться удачным месяцем. На сайте Jobslooker.Com опубликованы объявления от разных работодателей, среди них можно отобрать те варианты, которые будут приемлемы для интернет-пользователя. Если же таких нет, можно самому разместить резюме, которое будет доступно десяткам рекрутеров, ваше предложение обязательно найдёт отклик.

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