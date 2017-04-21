23 апреля 2017 года на базе Омского государственного педагогического университета пройдёт традиционная 49-я Научно-практическая конференция школьников и учащейся молодёжи.

Научно-практическая конференция является первым проектом, созданным детской областной общественной организацией "Поиск". Организация существует уже 49 лет и реализует множество образовательных программ для учащихся школ Омска и Омской области.

Цель научной конференции - поддержка интереса школьников и учащейся молодёжи к науке. Конференция - это прекрасная возможность показать свои знания и исследования, а также посмотреть на работы других участников и узнать много нового и интересного.

В этом году в программе конференции планируется заседание около 55 секций по 22 научным направлениям, время работы секций варьируется от 3 до 5 часов. В 2017 году участие в конференции примут около 1000 школьников Омска и Омской области, а также их научные руководители, родители и научные деятели Омска.

Торжественное открытие конференции пройдет в 9:30 в актовых залах двух корпусов ОмГПУ, расположенных по адресам Тухачевского, 14, и Партизанская, 4а. Заседание секций начнётся сразу после торжественного открытия.

Всю интересующую информацию можно получить по телефону 47-81-46 или на официальном сайте НОУ "Поиск".

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