Неприятный запах в Омск пришёл со стороны нефтехимических предприятий
Общество  •  10 марта 2017, 14:33, последнее обновление 10 марта 2017, 15:49  •  печать

Неприятный запах в Омск пришёл со стороны нефтехимических предприятий

Автор: Екатерина Криль

Росприроднадзор сообщил первые данные о проверке, начатой по жалобам омичей на неприятный запах.

Источник неприятного запаха, на который жалуются горожане со вчерашнего вечера, ищет специально созданная комиссия из специалистов областного министерства природных ресурсов и экологии и регионального Росприроднадзора. Во взятых пробах воздуха найден этилмеркоптан - вещество, добавляемое в природный газ для определения утечек. Именно он стал причиной распространившегося в городе запаха. МЧС также проводило экспресс-тест на уровень угарного газа, кислорода и метана, их превышения в воздухе не обнаружено.

Источник запаха пока определить не удалось. Но мы предполагаем, что он распространяется с северного промышленного узла, - сообщил и. о. начальника Росприроднадзора по Омской области Сергей Ерёмин.

Какое именно предприятие стало источником выбросов, пока не определено. На омском нефтезаводе поспешили сообщить, что их проверка утечек одоранта не обнаружила.

Теги  •  #газ #запах #омский нефтезавод #Росприроднадзор

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Комментарии

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Антон Борисенко  •  10 марта 2017, 15:53

А теперь вопрос - одорант, это вещество которое добавляют в бытовой газ, чтобы можно было проследить утечку. В городе уже третий день воняет одоратном. Едиснвтенное предприятие, которое его использует - это Омскгоргаз. Теперь вопрос - мы узнаем настоящего виновника?)))) или опять все скроют, потому что Двораковский и компания свое предприятия под удар не позволят поставить.

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Ада С  •  10 марта 2017, 15:33

Надо заставлять все промпредприятия на свои трубы ставить фильтры и тогда не придется искать, кто сделал выбросы.

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