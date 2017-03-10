Синоптики объявили в Омске штормовое предупреждение из-за запаха газа
Общество  •  10 марта 2017, 12:17, последнее обновление 10 марта 2017, 12:17  •  печать

Синоптики объявили в Омске штормовое предупреждение из-за запаха газа

Автор: Екатерина Криль

Неприятный запах продержится в воздухе до конца рабочего дня.

Штормовое предупреждение по неблагоприятным метеоусловиям было объявлено с 21 часа 9 марта до 10 утра 10 марта. Примерно в это время горожане сообщали о распространении неприятного запаха сначала по территории Левобережья и городка Нефтяников, а затем и других районов. Сегодня штормовое предупреждение было продлено до 18 часов.

Сейчас специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды во взаимодействии с сотрудниками Министерства природных ресурсов и Росприроднадзора ведут отбор проб воздуха. Им также предстоит выяснить, кто стал источником неприятного запаха, - сообщила начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко.

Со вчерашнего вечера от омичей поступило более 200 звонков в единую дежурно-диспетчерскую службу города. В мэрии сообщили, что источник газа ищут, само вещество угрозы жизни и здоровью горожан не представляет.

Теги  •  #газ #запах #Наталия Криворучко #Обь-Иртышское УГМС #штормовое предупреждение

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Комментарии

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Наталия Марыняк  •  10 марта 2017, 12:49

Интересный расклад - жизни и здоровью не угрожает. Значит источник известен, если сообщают, что неприятный запах продержится до вечера. Хотелось бы конкретно услышать -кто воздух испортил? На каком предприятии произошёл выброс так ли это безопасно?

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Екатерина Марова  •  10 марта 2017, 17:52

Наталья, в городе пахнет также, как и в феврале, значит пахнет одорантом. Говорят, что он опасен только в больших количествах. Но если пахнет этим веществом то виновник - Омскгоргаз или другие ГРС

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