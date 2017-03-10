Синоптики объявили в Омске штормовое предупреждение из-за запаха газа

Штормовое предупреждение по неблагоприятным метеоусловиям было объявлено с 21 часа 9 марта до 10 утра 10 марта. Примерно в это время горожане сообщали о распространении неприятного запаха сначала по территории Левобережья и городка Нефтяников, а затем и других районов. Сегодня штормовое предупреждение было продлено до 18 часов.

Сейчас специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды во взаимодействии с сотрудниками Министерства природных ресурсов и Росприроднадзора ведут отбор проб воздуха. Им также предстоит выяснить, кто стал источником неприятного запаха, - сообщила начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко.

Со вчерашнего вечера от омичей поступило более 200 звонков в единую дежурно-диспетчерскую службу города. В мэрии сообщили, что источник газа ищут, само вещество угрозы жизни и здоровью горожан не представляет.