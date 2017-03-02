Росприроднадзор проверит нефтезавод и Омсктрансмаш по жалобам на запахи в воздухе

Надзорный орган проведёт внеплановую проверку крупных предприятий Омска. Жалобы на эти предприятия написали омичи, предполагающие, что те выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества сверх нормы.

Областная прокуратура согласовала местному управлению Росприроднадзора внеплановую выездную проверку АО "Газпромнефть-ОНПЗ" и АО "Омский завод транспортного машиностроения". Ревизия проводится по обращениям горожан. Омичи сообщили, что промышленники превысили нормативы предельно-допустимых выбросов вредных веществ в воздух. Уже сейчас ясно, что основания для таких предположений есть.

Управлением Росприроднадзора по Омской области предварительно установлено, что одна из данных организаций осуществляет выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие разрешения на их выбросы, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Какое именно предприятие уличено в нарушении, не поясняется. Как сообщила корреспонденту "Омск Здесь" старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, эти данные огласят лишь после завершения проверки, которая займёт около месяца. Оперативный комментарий от представителей предприятий получить не удалось.

Напомним, в середине февраля в разных районах города омичи почувствовали устойчивый неприятный запах. Жалобы поступали два дня. Власти нашли только один источник неприятного запаха. На одной из газораспределительных станций города произошла утечка одоранта - вещества, придающего бытовому газу неприятный запах.