Омичи из Кировского и Советского районов жалуются на неприятный запах газа
Общество  •   8 марта 2017, 15:13, последнее обновление 8 марта 2017, 15:17  •  печать

Омичи из Кировского и Советского районов жалуются на неприятный запах газа

Автор: Виктория Стрельникова

Жители город массово жалуются на неприятный запах. Не исключено, что на одном из предприятий Омска произошла утечка газа.

В социальных сетях омичи обсуждают очередной "подарок" горожанам. Паблик "Аварийный Омск" сообщает, что начал принимать массовые жалобы на запах газа. Сигналы поступают от жителей Кировского и Советского округов. Кто-то из пользователей даже заметил автомобиль газовой службы, двигающийся с включёнными мигалками в сторону ОНПЗ.

Напомним, 2 марта стало известно, что областная прокуратура согласовала местному управлению Росприроднадзора внеплановую выездную проверку АО "Газпромнефть-ОНПЗ" и АО "Омский завод транспортного машиностроения". Ревизия проводится по обращениям горожан. Омичи сообщили, что промышленники превысили нормативы предельно-допустимых выбросов вредных веществ в воздух.

Теги  •  #газ #проверка #прокуратура

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Комментарии

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Владимир Семенов  •  8 марта 2017, 15:42

Зря жители районов жаловаться не будут, интересно, какое из предприятий в праздник испортило воздух горожанам.

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