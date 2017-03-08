Омичи из Кировского и Советского районов жалуются на неприятный запах газа

Жители город массово жалуются на неприятный запах. Не исключено, что на одном из предприятий Омска произошла утечка газа.

В социальных сетях омичи обсуждают очередной "подарок" горожанам. Паблик "Аварийный Омск" сообщает, что начал принимать массовые жалобы на запах газа. Сигналы поступают от жителей Кировского и Советского округов. Кто-то из пользователей даже заметил автомобиль газовой службы, двигающийся с включёнными мигалками в сторону ОНПЗ.

Напомним, 2 марта стало известно, что областная прокуратура согласовала местному управлению Росприроднадзора внеплановую выездную проверку АО "Газпромнефть-ОНПЗ" и АО "Омский завод транспортного машиностроения". Ревизия проводится по обращениям горожан. Омичи сообщили, что промышленники превысили нормативы предельно-допустимых выбросов вредных веществ в воздух.