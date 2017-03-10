Омичи не обращались в больницы с жалобами на отравление газом
Общество  •  10 марта 2017, 18:25, последнее обновление 10 марта 2017, 18:30  •  печать

Омичи не обращались в больницы с жалобами на отравление газом

Автор: Антон Маликов

Сотрудники областного министерства образования сообщили, что никаких жалоб на отравление газом, о возможной утечке которого сообщили сегодня в мэрии Омска, в больницы не поступало. 

Омичи начали жаловаться на странный запах в городе со вчерашнего дня. Сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы даже не успевали отвечать на звонки, и мэрию Омска в итоге совместно со специалистами организовала по данному факту проверку.

При этом в областном Минздраве сообщили, что отравлений газом среди жителей региона пока не зафиксировано. По крайней мере, скорая помощь к больным с такими симптомами не выезжала.

- Задача врачей - провести обследование пациента и организовать помощь, а не проводить анализ выбросов, - сообщила замминистра здравоохранения Омской области Марина Костенко. - Но могу сказать, что роста обращений на горячую линию не было. Был мне только один звонок от журналистки. Она сообщила, что её приятельница надышалась газом, и ей стало плохо. Я ей посоветовала обратиться к доктору. А анализом выбросов система здравоохранения не занимается.

При этом Марина Костенко не исключает, что омичи могли обращаться с жалобами на отравление газом в поликлиники.

Теги  •  #газ #Марина Костенко #Минздрав #отравление

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