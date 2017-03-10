Мэрия Омска ищет, где плохо пахнет

Контрольные и надзорные органы выявляют причины и источники неприятного запаха в городе.

С самого утра омичи жалуются в единую дежурно-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности на неприятный запах в воздухе, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже поступило более 200 звонков от омичей, - заявил начальник единой дежурно-диспетчерской службы Фёдор Бледнов. - Поступающая информация о несвойственном атмосферному воздуху запахе была незамедлительно передана нами в контрольные и надзорные органы.

ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", управление Роспотребнадзора по Омской области и управление Росприроднадзора по Омской области ищут источники и причины неприятного запаха. Произведён отбор воздуха для проведения анализа, результаты которого будут озвучены в течение рабочего дня.