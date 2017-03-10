Мэрия Омска ищет, где плохо пахнет
Общество  •  10 марта 2017, 10:44, последнее обновление 10 марта 2017, 11:35  •  печать

Мэрия Омска ищет, где плохо пахнет

Автор: Василий Епанчинцев

Контрольные и надзорные органы выявляют причины и источники неприятного запаха в городе.

С самого утра омичи жалуются в единую дежурно-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности на неприятный запах в воздухе, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже поступило более 200 звонков от омичей, - заявил начальник единой дежурно-диспетчерской службы Фёдор Бледнов. - Поступающая информация о несвойственном атмосферному воздуху запахе была незамедлительно передана нами в контрольные и надзорные органы.

ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", управление Роспотребнадзора по Омской области и управление Росприроднадзора по Омской области ищут источники и причины неприятного запаха. Произведён отбор воздуха для проведения анализа, результаты которого будут озвучены в течение рабочего дня.

Теги  •  #Воздух #запах

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Катя Обух  •  10 марта 2017, 13:54

Что там искать-то особо. Неделю назад на ГРС был выброс, проверьте там для начала. Омскгоргаз надо под контроль брать, уже месяц там такой бардак, а мы страдаем в итоге

Ответить
Последние новости
В Омске продавец магазина подрался с вором-рецидивистом  •  сегодня, 17:45  •   2
Омский бизнес-инкубатор покинула компания, планировавшая построить завод в Кормиловке  •  сегодня, 16:37
В Омске мужчина вспорол себе живот, собирая ночью мебель  •  сегодня, 16:18  •   1
Омича на улице Магистральной толкнули в снег и отобрали борсетку  •  сегодня, 16:00
В Омске вынесли приговор водителю-наркоману, по вине которого погиб пассажир  •  сегодня, 15:29
Два омича пойдут под суд за изготовление самодельного обреза  •  сегодня, 14:57  •   1
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Вавилон 240x400