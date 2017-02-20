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"Радио Сибирь" и ХК "Авангард" проведут турнир по настольному хоккею на Кубок фаната
Общество  •  20 февраля 2017, 14:27, последнее обновление 20 февраля 2017, 15:04  •  печать

"Радио Сибирь" и ХК "Авангард" проведут турнир по настольному хоккею на Кубок фаната

Автор: Варвара Козловская

Перед стартом плей-офф Континентальной хоккейной лиги омским болельщикам предлагают сразиться в турнире по настольному хоккею за Кубок фаната.

Радиостанция "Радио Сибирь" и ХК "Авангард" организуют для болельщиков первый турнир по настольному хоккею на Кубок фаната. Комментировать матч за первое место будет известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Участниками очного этапа соревнований станут 40 радиослушателей и любителей хоккея, которые прошли предварительный отбор, победив в интерактивной игре в эфире "Радио Сибирь". 

Финальный тур стартует завтра, 21 февраля, на "Арене Омск", а матчи за призовые места состоятся в среду, 22 февраля. Награждение победителей I турнира на Кубок фаната пройдут в этот же день перед матчем "Авангарда" и "Адмирала", которые начнут первую серию игр в плей-офф КХЛ.

- Омск - хоккейная столица Сибири, город страстных болельщиков своей команды! Идея "Радио Сибирь" провести любительский турнир по настольному хоккею получила горячую поддержку со стороны руководства клуба и самих игроков команды, - сообщил генеральный продюсер сети "Радио Сибирь" Игорь Заверюха. - Мы надеемся, что Кубок фаната станет ярким зрелищным событием для болельщиков и впредь будет традиционно открывать серию плей-офф в Омске.

Справка:

Радиостанция "Радио Сибирь" начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. 

Теги  •  #настольная игра #плей-офф #Радио Сибирь #турнир #ХК Авангард

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