"Авангард" закрыл дорогу в плей-офф "Автомобилисту"

Дебют поединка сложился для омичей обескураживающе. На второй минуте центрфорвард "авангардовцев" Илья Зубов не по правилам атаковал в чужой зоне Дениса Мингалеева. Судейский вердикт был весьма суров: пятиминутное удаление за толчок на борт и дисциплинарный штраф до конца игры. Игроки "Автомобилиста" не преминули воспользоваться столь благоприятным шансом для взятия ворот и дважды реализовали большинство. Счёт открыл чех Петр Коукал, первым успевший к отскочившей от лицевого борта шайбе и в одно касание переправивший её в сетку. Через 67 секунд точный дальний выстрел защитника Алексея Василевского отправил на скамейку запасных впервые появившегося на льду в нынешнем сезоне Дениса Костина - 2:0.

Вышедшему на площадку Доминику Фурху пришлось изрядно потрудиться, но со своей работой он справился на отлично и сумел сохранить свои владения в неприкосновенности, не пропустив с игры ни разу. Неплохо действовал на последнем рубеже и его коллега по амплуа Иван Лисутин. 29-летний кипер хозяев совершил несколько отличных спасений, однако в середине встречи его "размочил" капитан "Авангарда" Александр Пережогин - 2:1.

В третьем периоде чаша весов могла склониться в любую сторону. Опасные моменты поочерёдно вспыхивали то у одних, то у других ворот. На 47-й минуте дебютировавший за уральцев воспитанник омского хоккея Игорь Голещихин забил в первой же своей встрече в КХЛ, но после видеопросмотра гол был отменён. Арбитры посчитали, что Алексей Михнов в момент броска находился в площади ворот и помешал Фурху. За шесть с половиной минут до конца основного времени Антон Бурдасов великолепным поперечным пасом нашёл на дальней штанге Петра Хохрякова и тот не промахнулся - 2:2.

Овертайм запомнился незасчитанной шайбой Владимира Соботки и удалением Дэвида Бута, которым едва не восспользовались хозяева. А в серии буллитов удача улыбнулась "красно-бело-чёрным". Решающий вклад в победу своей команды внёс Николай Лемтюгов, реализовавший обе своих попытки.

Заключительный матч "регулярки" "Авангард" проведёт 18 февраля в столице Казахстана против "Барыса". В этот же день определится и соперник подопечных Фёдора Канарейкина по первому этапу игр навылет. Им станет один из квартета клубов продолжающих борьбу за последние две путёвки от Востока - "Куньлунь Ред Стар", "Адмирал", "Сибирь" и "Нефтехимик".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 845.

Автомобилист (Екатеринбург) - Авангард (Омская область) - 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).

1:0 - Коукал (Тимашов, Симаков) - 02:34 (5х4).

2:0 - Василевский (Тичар, Чайковски) - 03:41 (5х4).

2:1 - Пережогин (Лемтюгов, Густафссон) - 31:57.

2:2 - Хохряков (Бут, Бурдасов) - 53:22.

2:3 - Лемтюгов - 65:00 (РБ).

Вратари: Лисутин - Костин (Фурх, 03:41).

Броски: 30 (7-8-12-3) - 26 (5-10-10-1).

Штраф: 8 (2-4-2-0) - 33 (27-2-2-2).