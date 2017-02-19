Экс-капитан "Авангарда" продолжит карьеру в "Торонто"

Клубы Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси" и "Торонто" произвели обмен игроками. В стан "кленовых листьев" перешёл российский форвард Сергей Калинин, в обратном направлении последовал шведский защитник Виктор Лев.

Напомним, что накануне "дьяволы" выставили хоккеиста на драфт отказов, однако вопреки оптимистичным прогнозам агента игрока Валерия Холина, желающих забрать чемпиона мира 2014 года в свою команду не нашлось, после чего он был отправлен в АХЛ. Как сообщает "Спорт-Экспресс", свою карьеру в канадском клубе Калинин также начнёт в фарм-клубе - "Торонто Марлиз".