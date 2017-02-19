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Экс-капитан "Авангарда" продолжит карьеру в "Торонто"
Спорт  •  19 февраля 2017, 10:26, последнее обновление 19 февраля 2017, 10:30  •  печать

Экс-капитан "Авангарда" продолжит карьеру в "Торонто"

Автор: Евгений Сорокин

Сергей Калинин, проводящий второй сезон в НХЛ, сменил место работы.

Клубы Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси" и "Торонто" произвели обмен игроками. В стан "кленовых листьев" перешёл российский форвард Сергей Калинин, в обратном направлении последовал шведский защитник Виктор Лев.

Напомним, что накануне "дьяволы" выставили хоккеиста на драфт отказов, однако вопреки оптимистичным прогнозам агента игрока Валерия Холина, желающих забрать чемпиона мира 2014 года в свою команду не нашлось, после чего он был отправлен в АХЛ. Как сообщает "Спорт-Экспресс", свою карьеру в канадском клубе Калинин также начнёт в фарм-клубе - "Торонто Марлиз".

Теги  •  #Сергей Калинин #Торонто #хоккей

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Комментарии

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Людмила Рашевская  •  19 февраля 2017, 16:46

Кто платит , тот и заказывает музыку. Есть перспективность, покупают. Сейчас это как то во всех сферах присутствует .

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Таисия Петрова  •  19 февраля 2017, 11:47

Интересная работа у профессиональных спортсменов, выставили на продажу и жди кто и куда купит, кому понадобишься

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