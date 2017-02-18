"Авангард" завершил "регулярку" победой над "Барысом"

Встреча в Астане никак не влияла на турнирное положение обеих команд. При любом исходе омичи сохраняли за собой вторую строчку на Востоке, а хозяева за тур до окончания "гладкого" чемпионата обеспечили себе пятое место и могли спокойно готовиться к серии с "Трактором" в плей-офф. Тем не менее, оба тренера выставили составы близкие к оптимальным.

Счёт был открыт в стартовой двадцатиминутке Ильёй Михеевым, причём взятие ворот судьи зафиксировали только после видеопросмотра. Во втором игровом отрезке "авангардовцы" ещё дважды огорчили голкипера астанинцев Хенрика Карлссона. Отличились Илья Зубов, получивший пас-конфетку от Валентина Пьянова и всё тот же Михеев, забросивший свою двадцатую шайбу в КХЛ.

В заключительном периоде "Барысу" удалось возродить интригу, реализовав численное преимущество. Однако добиться большего в этот вечер им не позволили "ястребы". В концовке герой матча Михеев имел великолепную возможность для того чтобы оформить хет-трик, но его бросок по пустым воротам из средней зоны не достиг цели.

Набранные "Авангардом" 109 очков в 60 играх регулярного чемпионата 2016/2017 позволили клубу выиграть дивизион Чернышёва и занять второе место в Восточной конференции. Соперник "красно-бело-чёрных" на первом этапе розыгрыша Кубка Гагарина определится после завершения оставшихся игр тура. На данный момент шансы на встречу с дружиной Фёдора Канарейкина имеют три коллектива: "Куньлунь Ред Стар", "Адмирал" и "Сибирь". Стартовая встреча плей-офф состоится 22 февраля на льду "Арены Омск".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 861.

Барыс (Астана) - Авангард (Омская область) - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0).

0:1 - Михеев (Пьянов) - 08:00.

0:2 - Зубов (Пьянов, Михеев) - 26:26.

0:3 - Михеев (Мартынов) - 33:12.

1:3 - Старченко (Баркер) - 44:58 (5х4).

Вратари: Карлссон - Костин.

Броски: 28 (8-6-14) - 30 (10-10-10).

Штраф: 20 (14-4-2) - 12 (4-2-6).