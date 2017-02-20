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Дмитрий Губерниев прокомментирует старт "Авангарда" в плей-офф
Спорт  •  20 февраля 2017, 08:05, последнее обновление 20 февраля 2017, 09:48  •  печать

Дмитрий Губерниев прокомментирует старт "Авангарда" в плей-офф

Автор: Василий Епанчинцев

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев принял приглашение "Авангарда" открыть плей-офф в Омске.

На первый матч "Авангарда" в плей-офф в Омск приедет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Для болельщиков "ястребов" он уже выступил с видеообращением, призвав прийти 22 февраля на "Арену-Омск".

С огромным удовольствием воспользуюсь приглашением прекрасного клуба "Авангард" (Омск) и приеду к вам в гости, - сказал Губерниев. - Мы с удовольствием во дворце пообщаемся, поговорим о хоккее, поддержим омский "Авангард". И вообще я соскучился по прекрасному русскому городу с таким звучным названием Омск.

22 февраля перед матчем с "Адмиралом" Дмитрий Губерниев прокомментирует турнир по настольному хоккею в фойе "Арены-Омск", проведёт автограф-сессию, прокомментирует один из периодов большого хоккейного матча и ещё на один период станет голосом ледовой арены.

Теги  •  #видео #Дмитрий Губерниев #ХК Авангард

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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  20 февраля 2017, 11:18

С Дмитрием Губерниевым во Дворце спорта будет настоящий праздник хоккея. Правильно, что его пригласили.

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Влад Никитин  •  20 февраля 2017, 09:00

Отличный выбор. Эмоциональнее и харизматичнее комментатора в России больше нет.

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