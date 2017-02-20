Дмитрий Губерниев прокомментирует старт "Авангарда" в плей-офф

На первый матч "Авангарда" в плей-офф в Омск приедет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Для болельщиков "ястребов" он уже выступил с видеообращением, призвав прийти 22 февраля на "Арену-Омск".

С огромным удовольствием воспользуюсь приглашением прекрасного клуба "Авангард" (Омск) и приеду к вам в гости, - сказал Губерниев. - Мы с удовольствием во дворце пообщаемся, поговорим о хоккее, поддержим омский "Авангард". И вообще я соскучился по прекрасному русскому городу с таким звучным названием Омск.

22 февраля перед матчем с "Адмиралом" Дмитрий Губерниев прокомментирует турнир по настольному хоккею в фойе "Арены-Омск", проведёт автограф-сессию, прокомментирует один из периодов большого хоккейного матча и ещё на один период станет голосом ледовой арены.