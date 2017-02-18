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Стал известен соперник "Авангарда" в первом раунде плей-офф
Спорт  •  18 февраля 2017, 22:24, последнее обновление 18 февраля 2017, 22:39  •  печать

Стал известен соперник "Авангарда" в первом раунде плей-офф

Автор: Евгений Сорокин

Подопечным Фёдора Канарейкина предстоит помериться силами с "Адмиралом" из Владивостока.

Матчем "Динамо" Рига - "Нефтехимик" завершился регулярный чемпионат Континентальной лиги 2016/2017. Обладателем Кубка Континента стал московский ЦСКА, при равенстве очков (по 137) опередивший по количеству побед в основное время питерских армейцев. Замкнул тройку сильнейших лучший клуб Восточной конференции магнитогорский "Металлург". Омский "Авангард" по итогам "регулярки" занял общее шестое место.

Розыгрыш Кубка Гагарина начнётся 21 февраля на Западе. В 1/4 финала ЦСКА сыграет с "Йокеритом", СКА с "Витязем", московское "Динамо" с "Торпедо", "Локомотив" с минским "Динамо". Плей-офф на Востоке стартует на день позже. Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: "Металлург" - "Куньлунь Ред Стар", "Авангард" - "Адмирал", "Ак Барс" - "Салават Юлаев", "Трактор" - "Барыс". Команды указанные первыми начинают серию на своём льду.

Теги  •  #КХЛ #плей-офф #ХК Авангард #ХК Адмирал #хоккей

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