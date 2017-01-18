Роспотребнадзор не рекомендует омичам пить воду из крещенских прорубей

Управление Роспотребнадзора по Омской области накануне христианского праздника Крещение Господне, которое отмечается 19 января, напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности. Так, для крещенских омовений советуют использовать только официально отведённые для этих целей водоёмы. Напомним, на территории Омской области откроются 38 оборудованных мест для Крещенских купаний.

Так как вода в прорубях предназначена только для совершения обряда, употреблять её для питья или приготовления пищи не рекомендуется. Перед самим омовением лучше проконсультироваться с врачом, так как обряд противопоказан лицам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мочеполовой систем, органов дыхания и зрения.

- От процедуры следует воздержаться тем, кто простужен или недавно выздоровел, а также после принятия спиртных напитков, - говорят специалисты. - К таким мероприятиям необходимо готовится заранее с помощью регулярного закаливания организма.

Напомним, что в настоящий момент проводится контроль качества воды в местах, где традиционно организуются крещенские омовения. О результатах исследований будет сообщено дополнительно.