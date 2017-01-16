В Омске проверили на безопасность крещенские купели
Общество  •  16 января 2017, 15:35, последнее обновление 16 января 2017, 15:36  •  печать

В Омске проверили на безопасность крещенские купели

Автор: Варвара Козловская

В преддверии православного праздника Крещения Господня в МЧС рассказали об обеспечении безопасности в период проведения православного обряда и о подготовке мест для окунания в иордани.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления МЧС России по Омской области генерал-майор внутренней службы Владимир Корбут, подготовка к православному празднику Крещения Господня началась заблаговременно. Строительство и оборудование мест крещенских купаний - задача органов местного самоуправления и представителей Русской православной церкви.

Всего в этом году на территории региона будет организовано 35 мест для окунания и оборудовано 38 купелей. Во всех местах проведения обряда толщина льда водоёма является безопасной. "Ограничения по количеству людей, находящихся на льду, нет. Все мероприятия по обеспечению безопасности граждан в официальных местах спланированы и выполняются в полном объёме. Будет задействовано более 400 человек и около 130 единиц техники", - рассказал Владимир Корбут.

Все официальные места для купания будут проверены на предмет организации места для переодевания и обогрева людей, а также на наличие спасательных кругов. Само дно иорданей должно быть сплошным, без щелей, а по бокам купели должны быть сделаны лестницы с перилами для схода людей в воду и выхода на противоположную сторону.

Добавим, что у каждой проруби будут дежурить сотрудники  МЧС России по Омской области, полиции, медики, работники органов местного самоуправления, спасатели Аварийно-спасательной службы Омской области и Омского отделения Российского союза спасателей. 

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r Теги  •  #безопасность #Крещение Господне #купели #МЧС

Комментарии

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Александр Божежар  •  16 января 2017, 16:06

Подготовка весьма хорошая, вообще не слышал о каких то крайне плохих случаях, но вероятность велика и правильно что предприняли меры.

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