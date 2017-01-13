В Омской области появится 38 крещенских иорданей [Список]

19 января на территории Омской области откроются 38 оборудованных мест для Крещенских купаний:
- Исилькульский м.р., с. Маргенау, котлован - 1 купель;
- Москаленский м.р., р.п. Москаленки, котлован - 2 купели; с. Звездино, котлован;
- Кормиловский м.р., р.п. Кормиловка, пруд;
- Нижнеомский м.р., п. Нижняя Омка, р. Омь;
- Шербакульский м.р., р.п. Шербакуль, котлован; с. Екатеринославка, котлован;
- Таврический м.р., с. Копейкино, р. Щучка;
- Азовский м.р., с. Азово, котлован;
- Омский м.р., с. Новотроицкое, д. Малокулачье, р. Иртыш - 1 купель;
- Любинский м.р., р.п. Красный Яр, р. Иртыш; д. Новоархангелка, оз. Новоархангельское; п. Политотдел, р. Иртыш;
- Омский м.р., с. Надеждино; д. Большекулачье, пруд; Петровское с.п., д. Бородинка, р. Иртыш;
- Русскополянский м.р., р.п. Русская Поляна, котлован;
- Черлакский м.р., р.п. Черлак, приток р. Иртыш;
- Павлоградский м.р., р.п. Павлоградка, котлован;
- Нововаршавский м.р., р.п. Нововаршавка, р. Иртыш;
- Полтавский м.р., р.п. Полтавка, оз. Караката; с. Новоильиновка, оз. Зелёное;
- Большереченский м.р., р.п. Большеречье, р. Иртыш;
- Муромцевский м.р., р.п. Муромцево, р. Тара;
- Саргатский м.р., с. Заготзерно, р. Иртыш;
- Называевский м.р., г. Называевск, котлован; с. Жирновка, котлован; с. Князеево, котлован;
- Тюкалинский м.р., г. Тюкалинск, р. Тюкалка;
- Седельниковский м.р., с. Седельниково, р. Уй;
- Тарский м.р., г. Тара, р. Иртыш;
- Знаменский м.р., с. Знаменское, оз. Изюк;
- Колосовский м.р., с. Колосовка, р. Оша;
- Тевризский м.р., с. Екатериновка, р. Туй;
- Большеуковский м.р., с. Большие Уки, р. Большой Ук;
- Усть-Ишимский м.р., с. Усть-Ишим, р. Ишим.
Во всех этих местах появятся палатки для переодевания, будет организовано дежурство сотрудников МЧС, аварийно-спасательной службы, полиции и врачей
Отметим, что на территории Омска иорданей не будет. Вода в Иртыше не соответствует санитарным нормам, а выход на лёд большой группы людей опасен.
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