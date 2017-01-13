В Омской области появится 38 крещенских иорданей [Список]

Купели для обряда окунания обустраивают рядом с крупными населёнными пунктами.

19 января на территории Омской области откроются 38 оборудованных мест для Крещенских купаний:

- Исилькульский м.р., с. Маргенау, котлован - 1 купель;

- Москаленский м.р., р.п. Москаленки, котлован - 2 купели; с. Звездино, котлован;

- Кормиловский м.р., р.п. Кормиловка, пруд;

- Нижнеомский м.р., п. Нижняя Омка, р. Омь;

- Шербакульский м.р., р.п. Шербакуль, котлован; с. Екатеринославка, котлован;

- Таврический м.р., с. Копейкино, р. Щучка;

- Азовский м.р., с. Азово, котлован;

- Омский м.р., с. Новотроицкое, д. Малокулачье, р. Иртыш - 1 купель;

- Любинский м.р., р.п. Красный Яр, р. Иртыш; д. Новоархангелка, оз. Новоархангельское; п. Политотдел, р. Иртыш;

- Омский м.р., с. Надеждино; д. Большекулачье, пруд; Петровское с.п., д. Бородинка, р. Иртыш;

- Русскополянский м.р., р.п. Русская Поляна, котлован;

- Черлакский м.р., р.п. Черлак, приток р. Иртыш;

- Павлоградский м.р., р.п. Павлоградка, котлован;

- Нововаршавский м.р., р.п. Нововаршавка, р. Иртыш;

- Полтавский м.р., р.п. Полтавка, оз. Караката; с. Новоильиновка, оз. Зелёное;

- Большереченский м.р., р.п. Большеречье, р. Иртыш;

- Муромцевский м.р., р.п. Муромцево, р. Тара;

- Саргатский м.р., с. Заготзерно, р. Иртыш;

- Называевский м.р., г. Называевск, котлован; с. Жирновка, котлован; с. Князеево, котлован;

- Тюкалинский м.р., г. Тюкалинск, р. Тюкалка;

- Седельниковский м.р., с. Седельниково, р. Уй;

- Тарский м.р., г. Тара, р. Иртыш;

- Знаменский м.р., с. Знаменское, оз. Изюк;

- Колосовский м.р., с. Колосовка, р. Оша;

- Тевризский м.р., с. Екатериновка, р. Туй;

- Большеуковский м.р., с. Большие Уки, р. Большой Ук;

- Усть-Ишимский м.р., с. Усть-Ишим, р. Ишим.

Во всех этих местах появятся палатки для переодевания, будет организовано дежурство сотрудников МЧС, аварийно-спасательной службы, полиции и врачей

Отметим, что на территории Омска иорданей не будет. Вода в Иртыше не соответствует санитарным нормам, а выход на лёд большой группы людей опасен.