Одну из омских иорданей включили в число лучших купелей в стране
Общество  •  16 января 2017, 16:55, последнее обновление 16 января 2017, 17:24  •  печать

Одну из омских иорданей включили в число лучших купелей в стране

Автор: Варвара Козловская

Ростуризм составил список самых интересных мест для купания в проруби на Крещение Господне по всей России.

Ростуризм составил рейтинг самых интересных мест для купания в проруби на Крещение, в число которых включил территорию Ачаирского монастыря в Омской области. Как отметили авторы рейтинга, эта купель кардинально отличается от всех прочих в регионе.

- Температура воды в источнике 36,6 °C, то есть равна температуре человеческого тела, и не понижается даже в самые сильные морозы. Её освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита в Ачаир. Вода богата бромом, ортоборной и метакремниевой кислотами, которые благотворно влияют на здоровье человека. Окунуться можно в любое время, а в Крещение к химической пользе вод источника прибавляется духовная, - говорится в сообщении Ростуризма.

Кроме Омска, в список лучших иорданей вошли прорубь на Бородаевском озере в Вологодской области с видом на Ферапонтов монастырь, иордань в Заповеднике русского пейзажа в Тульской области, источник возле Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области, святой источник Белый Колодец в Зарайске и источник в Кунгурской ледяной пещере.

В Омской области появится 38 крещенских иорданей [Список]

В Омске проверили на безопасность крещенские купели

r Теги  •  #Ачаирский монастырь #купель #рейтинг #Ростуризм

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Мэра Омска просят заплатить долги за газ  •  сегодня, 18:15
Отмена маршруток уже принесла мэрии Омска миллионы рублей  •  сегодня, 17:51  •   1
В Омске автобус сбил перебегавшую через дорогу пенсионерку  •  сегодня, 16:44
Омич купил пуховик на билеты банка приколов  •  сегодня, 16:30  •   1
В Омске наркодилеры прятали спайс в картошке  •  сегодня, 16:05
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь
Вавилон