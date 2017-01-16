Одну из омских иорданей включили в число лучших купелей в стране

Ростуризм составил рейтинг самых интересных мест для купания в проруби на Крещение, в число которых включил территорию Ачаирского монастыря в Омской области. Как отметили авторы рейтинга, эта купель кардинально отличается от всех прочих в регионе.

- Температура воды в источнике 36,6 °C, то есть равна температуре человеческого тела, и не понижается даже в самые сильные морозы. Её освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита в Ачаир. Вода богата бромом, ортоборной и метакремниевой кислотами, которые благотворно влияют на здоровье человека. Окунуться можно в любое время, а в Крещение к химической пользе вод источника прибавляется духовная, - говорится в сообщении Ростуризма.

Кроме Омска, в список лучших иорданей вошли прорубь на Бородаевском озере в Вологодской области с видом на Ферапонтов монастырь, иордань в Заповеднике русского пейзажа в Тульской области, источник возле Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области, святой источник Белый Колодец в Зарайске и источник в Кунгурской ледяной пещере.