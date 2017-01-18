Омский митрополит назвал опасными крещенские купания в проруби
Общество  •  18 января 2017, 08:33, последнее обновление 18 января 2017, 10:15  •  печать

Омский митрополит назвал опасными крещенские купания в проруби

Автор: Василий Епанчинцев

Глава омской митрополии митрополит Омский и Таврический Владимир призвал людей просто приходить в церковь на Крещение.

Купание в проруби на Крещение митрополит Омский и Таврический Владимир назвал опасным. По его мнению, смысл праздника в том, чтобы прийти на службу в храм и освятить воду.

Смысл праздника Крещения не в том, чтобы купаться, окунуться, - сказал Владимир в эфире "12 канала". - Смысл в том, чтобы прийти в храм, постоять службу. После этого взять святую водичку. Попить водичку и окропить дом или квартиру. Окунуться я не посоветую, потому что это опасно даже для некоторых людей для жизни.

Владыка вспомнил, как окунался в иордань в Иерусалиме. Однако на святой земле гораздо более тёплый климат, чем в Сибири. Митрополит отметил, что по правилам церкви в Крещение нельзя мыться, а окунание в прорубь лучше оставить моржам. "Я видел в Ачаире, там мужик прыгает в воду с ребёнком на руках, - сказал глава омской митрополии. - Неизвестно, что с этим ребёнком будет. И кричит: "Каждый год крещаюсь!". Это бессмысленно! Непонятно, что это такое даже".

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r Теги  •  #Крещение Господне #митрополит Владимир

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