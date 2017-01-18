В Омской области перекроют дороги из-за Крещения

Госавтоинспекция рекомендует омичам заранее выстраивать маршрут, когда они поедут купаться на Крещение.

В районах Омской области ожидается перекрытие дорог. ГИБДД сообщает, что ограничение движения транспорта будет введено из-за проведения православного праздника Крещение Господне.

Так, на основании постановлений глав сельских поселений с 19 по 20 января в деревне Большекулачье на спуске к озеру Калач перекроют улицы Ключевая и Благодатная, в селе Надеждино - улицы Луговая, Берёзовая и переулок Родниковый в границах Надеждинского сельского поселения.

Омская Госавтоинспекция советует водителям корректировать свой маршрут заранее, а также не допускать спуск автомобилей на близкое расстояние к водоёмам во избежание опасных ситуаций.