В Омской области перекроют дороги из-за Крещения
Общество  •  18 января 2017, 10:55, последнее обновление 18 января 2017, 10:55  •  печать

В Омской области перекроют дороги из-за Крещения

Автор: Вероника Делор

Госавтоинспекция рекомендует омичам заранее выстраивать маршрут, когда они поедут купаться на Крещение.

В районах Омской области ожидается перекрытие дорог. ГИБДД сообщает, что ограничение движения транспорта будет введено из-за проведения православного праздника Крещение Господне.

Так, на основании постановлений глав сельских поселений с 19 по 20 января в деревне Большекулачье на спуске к озеру Калач перекроют улицы Ключевая и Благодатная, в селе Надеждино - улицы Луговая, Берёзовая и переулок Родниковый в границах Надеждинского сельского поселения.

Омская Госавтоинспекция советует водителям корректировать свой маршрут заранее, а также не допускать спуск автомобилей на близкое расстояние к водоёмам во избежание опасных ситуаций.

В Омске проверили на безопасность крещенские купели

Омский митрополит назвал опасными крещенские купания в проруби

r Теги  •  #Крещение Господне #Крещенские купели #перекрытие дорог

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Краснодарском крае задержали педофила из Омска  •  сегодня, 13:49
На дороги Омска выйдут новые автобусы  •  сегодня, 13:44  •   1
Омские музеи присоединились к международной твиттер-акции  •  сегодня, 13:20
Правительство Омской области сыграет в хоккей в валенках  •  сегодня, 12:46  •   1
Как в Европе. В Омске планируют ввести единый повременный билет на общественном транспорте  •  сегодня, 12:35  •   4
Узбекистан через Омск хочет перегонять беспошлинную нефть  •  сегодня, 12:10
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь
Вавилон