Омский театр мод "ОбраZ" впервые показал перформанс на большой сцене

Омский театр мод "ОбраZ" в третий раз представил спектакль "ПУТЬ", на этот раз в виде ремейка, в единственном в России формате модного перформанса, но уже на большой сцене.

Вместо международного конкурса молодых дизайнеров "Формула моды: Восток-Запад", который в этом году перенесли на июнь, в апреле омичам предложат цикл других не только модных, но и театральных и урбанистических мероприятий. Театр мод "ОбраZ" покажет на сценах театров города несколько спектаклей, проведя таким образом своеобразную подготовку к Неделе моды в Омске в июне.

15 апреля на сцене Театра кукол "Арлекин" артисты представили спектакль "ПУТЬ", уже в третий раз погрузив омичей в атмосферу странствий. Впервые столь необычный спектакль театр мод показал в 2012 году, а в 2015-м вышел ремейк постановки. Однако раньше модную постановку можно было увидеть только в стенах института дизайна и технологий. В этом году "ОбраZ" снова вернулся к теме пути, но внёс некоторые изменения. Они проявились не только в смене сценической площадки, но также нашли отражение в коллекциях самих дизайнеров, а также в сочетании музыки, света и пластики артистов на сцене.

- Концепция спектакля не поменялась. Это всё тот же путь, который мы проходим в жизни. Когда мы делали спектакль, каждый понял, что вся наша жизнь - это большой путь. Маленький или большой, лёгкий или сложный. Он разный. Ребята, актёры, сменились: кто-то остался, кто-то ушёл, а кто-то пришёл. Сменились попутчики, поэтому "ПУТЬ" претерпел изменения в этом плане. Поменялись музыкальные истории, выходы, но в целом концепция о том, как мы проживаем свой путь, осталась. Это про выбор, про того, кого мы выбираем в пути. И, естественно, поменялись коллекции. Они подобраны исходя из времени и моды. Некоторые коллекции были взяты из запасников и передвигаются из спектакля в спектакль, - рассказала художественный руководитель театра мод "ОбраZ" Эмма Васильева.

Коллектив уникален тем, что здесь нет профессиональных актёров - на сцене играют и передают свои эмоции модели. Именно они примеряют те роли и образы, которые заложены в костюмах и музыке. Здесь нет режиссёра и сценария - перформанс - это импровизаторская история, в который каждый может внести свои мысли и эмоции. Как и любая постановка театра мод "ОбраZ", "ПУТЬ" - это тоже своего рода концентрация интересных людей, задумок и идей. Как рассказывает участник коллектива Алексей Галкин, который принимал участие во всех трёх постановках, сегодня "ПУТЬ" - это баланс на грани театра и моды, поэтому как и любая постановка требует от зрителя задуматься.

Алексей Галкин

- Слово перформанс имеет вообще довольно пространную формулировку и, если сильно не вдаваться в лексические подробности, просто группирует то, что классно, но описанию словами не поддаётся. Мы вообще не имеем привычки разговаривать со зрителем словами. Мы создаём атмосферу, эмоцию, состояние. <... > Костюм для нас - неотъемлемая часть. Его форма и силуэт - это олицетворение мысли художника, дизайнера, поэтому, когда мы хотим поговорить о "ПУТИ", то это не дорожный рюкзак, а навеянные впечатлениями истории костюма, истории ощущений человека, - поделился Алексей. - Тема нравственного воспитания зрителей очень важна на сегодняшний день, и театр должен говорить со зрителем на современном языке, и неважно, театр мод это или театр Драмы. Он сам формирует этот язык, пусть процесс и долгий, но заставить подумать - это одна из основных целей любой театральной постановки.

Вдохновением для нового спектакля может быть любой творческий источник, недавно просмотренный фильм, прочитанная книга, проскользнувшая в голове мысль или интересный разговор. Направление и идеи для будущего спектакля задаёт художественный руководитель театра - Эмма Васильева, и уже в хаосе мозгового штурма и дружеской атмосфере репетиций появляются образы будущего перформанса.

- Спектакль настоящий теми эмоциями, которые ребята проживают как люди, и в этом наша фишка - когда через чувства и ненаигранность ты пытаешься задать людям какой-то смысл и рассказать про тот модный образ, который сегодня существует. Здесь нет в основе сценария. Когда мы в первый раз написали слово "ПУТЬ", мы понимали, из чего он будет складываться, и про что мы будем рассказывать. Это больше философское отношение к человеку и образу, моде, и в данном случае то, что мы рассказываем зрителю, переносим через себя. Это наши эмоции, - говорит Эмма Васильева.

"Образовцы" говорят со зрителем без слов - языком жестов, тела и пластики. В новом проекте на сцене только живые эмоции, яркий свет, необычные реквизиты и костюмы. Почувствовать себя зрителем дважды - театрального представления и модного показа - вот, что даёт театр мод "ОбраZ". И зрители, которых в зале оказалось немало, кажется это поняли и оценили.

С помощью костюмов, эмоций, танца, музыки и видеоряда они заставили глубоко задуматься, какой он, путь в жизни каждого человека. Ведь мы же сами выбираем его?! И не спорю, там наверху тоже решают, какой он: длинный или короткий, сложный или лёгкий, тернистый или прямой, яркий или ахроматичный. Но здесь на земле тебе решать! Быть хорошей мамой и женой, или расти профессионально на работе, или, набравшись терпения, мудрости, силы воли и помощников, добится всех высот на том и другом поприще. Только ты решаешь, каков твой путь, - говорит Татьяна Цветкова.

Вышла из театра в замешательстве. Было состояние абсолютной неопределённости. В голове крутился вопрос: "Что это было?". И только придя домой, просматривая фотографии, сделанные на спектакле, понимаю, насколько много слоёв мыслей и чувств заложено в спектакле. С помощью модных образов молодых дизайнеров омской школы дизайна, сочетания статики и динамики, тревожности и спокойствия, линий и форм и цвета в одежде и аксессуарах, в различных формах было показано несколько историй о тесном мире дороги. Название "ПУТЬ" тоже понимается по-разному: путь как дорога и свой путь каждого человека. В общем, масса впечатлений, мыслей, эмоций и желание следить за творчеством коллектива, - считает Татьяна Федюнина.

Отметим, что театру в этом году исполнится 33 года. Он был основан студентами ОГИСа, но азартная творческая энергия театра не могла остаться незамеченной, рассказы о студенческом коллективе вышли далеко за пределы института, и сегодня в труппе "разновузовские" личности и не только. Сегодня со своими идейными концептуальными наработками "ОбраZ" принимает участие во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

1 / 50 • 15 апреля на сцене "Арлекина" выступит коллектив театра мод. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров