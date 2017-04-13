Фестиваль "Движение" в Омске: жюри, фильмы, гости

Уже меньше, чем через две недели в Омске стартует юбилейный кинофестиваль "Движение".

С 25 по 29 апреля в Омске пройдёт юбилейный V Национальный кинофестиваль дебютов "Движение". Ежегодный смотр молодого российского кино проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области. Президентом и идейным вдохновителем фестиваля является Артём Михалков.

Конкурсная программа фестиваля состоит из нескольких блоков: программы полнометражных фильмов "Движение. Вперёд", демонстрирующей дебюты молодых кинематографистов; "Движение. Жизнь", в рамках которого будет представлено неигровое кино, и "Движение. Начало" - программа короткого метра.

Внеконкурсная программа представлена тремя блоками: "Движение. Вектор" (знаковые картины отечественного кинематографа минувшего года), "Движение. Навстречу" (эксклюзивные "пилоты" русских телесериалов) и практическая секция "Движение. Школа" (мастер-классы и круглые столы). Кроме этого, впервые в рамках кинофестиваля пройдёт конкурс веб-сериалов, победитель которого получит шансы реализовать свой проект с помощью продюсерской компании Александра Цекало "Среда".

По результатам работы жюри в основной конкурсной программе присуждаются призы в шести номинациях: "Гран-при", "Лучшая режиссёрская работа", "Лучшая женская/мужская роль", "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа". По итогам голосования зрителей будет вручен "Приз зрительских симпатий".

Фильмы

В программе основного конкурса в этом году будет представлено семь картин. Фильмом открытия станет картина Оксаны Карас "Отличница". Фильм снимался как восьмисерийный телевизионный проект, а специально для фестиваля "Движение" сделана сокращённая версия.

Также в конкурсе полнометражных фильмов будут представлены: экранизация знаменитой пьесы Анны Яблонской "Язычники" - полнометражный дебют театрального режиссёра Леры Сурковой, киноверсия театральной постановки по пьесе Василия Сигарева "Гупешка" режиссёра Влада Фурмана, военный детектив "Три дня до весны" Александра Касаткина, психологическая драма "Нашла коса на камень" выпускницы Кёльнской академии медиаискусств Ани Крайс, экзистенциальное роуд-муви "Амун" Анара Аббасова, выпускника мастерской Алексея Учителя, и принимавшая участие в конкурсе Пусанского фестиваля якутская драма "Костёр на ветру" дебютанта Дмитрия Давыдова.

В основной конкурс "Движение. Вперёд" в этом году попали картины, пытающиеся осмыслить не только реальность, но и более или менее отдалённое прошлое нашей страны: от военных дней и хрущевской оттепели до лихих девяностых. Не нужно говорить о том, насколько эти времена по-прежнему резонируют в сегодняшнем дне. Сразу в нескольких конкурсных фильмах авторы парадоксально касаются вопросов веры и безверия - тема религиозных противоречий сегодня тоже более чем актуальна. Одна из главных тем нашего документального конкурса - жизнь, а точнее, выживание людей с ограниченными возможностями. Наконец-то об этом заговорили в полную силу, и мы, конечно, не могли пройти мимо этого важного разговора, - говорит программный директор фестиваля Стас Тыркин.

В конкурсе неигрового кино "Движение. Жизнь" примут участие девять картин: "В ожидании чуда" - кинодебют пианиста, сценариста Александра Слободяника, "Достояние республики"- студентки Московской школы кино Анны Кузнецовой, "Чемодан без ручки" - фотохудожника и студентки той же МШК Элен Нелидовой, "Лайв"- студента ВГИКа Максима Лукьянца. Также в программе - эпопея об уральских музыкантах "Про рок", фильм Валентины Елиной "Курс Достоевского" о труппе молодых театральных артистов, "брусникинцев", картина о буднях инвалидов в российской провинции "Одно желание" Виталия Дубинина и две ленты выпускников Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова - "Интимные тайны животных" Валентина Ткача и "Наказание" студентки той же школы Юлии Зиновьевой.

Программа короткого метра "Движение. Начало" состоит из 10 картин: "Sasha" режиссёра и художника Роберта Дэфа, "Коляся" Рината Махмудова, выпускника мастерской Алексея Учителя, "Маленький поезд" участницы фестиваля "Кинотавр" Тамары Дондурей, "Ёф" студента режиссёрской лаборатории Константина Богомолова в МХТ Николая Сидорова-Французова, "Каникулы" студентки ВГИКа Юлии Калининой, "Море спокойствия" Исмаила Сафарали, выпускника мастерской Дмитрия Мамулии в Московской школе нового кино, "Первая любовь" актёра и сценариста Евгения Морозова, "Рай" победителя фестиваля ВГИКа Бориса Акопова, "Тум-балалайка" Вениамина Илясова, участника "Движения-2015" с документальным фильмом "Лев и собачка", и "Чистый взгляд" от победительницы прошлогоднего короткометражного конкурса "Движения" Натальи Назаровой.

Жюри

Жюри конкурса полнометражных фильмов в этом году возглавит режиссёр Алексей Попогребский, короткометражные работы оценит жюри под руководством продюсера Сабины Еремеевой, а документальный конкурс будет судить жюри, которое возглавит режиссёр Алексей Федорченко.

В жюри программы "Движение. Вперёд" также войдут актриса отечественного кино Анна Михалкова, актёр и режиссёр Сергей Пускепалис, оператор Алишер Хамидходжаев, генеральный директор канала "ТВ-3", заместитель генерального продюсера телеканала "ТНТ" Валерий Федорович.

Вместе с Сабиной Еремеевой программу короткометражного конкурса "Движение. Начало" оценят актёры Кристина Бабушкина и Егор Корешков, режиссёр Роман Прыгунов, оператор Михаил Хасая.

В жюри конкурса документальных фильмов "Движение. Жизнь" наряду с Алексеем Федорченко вошли режиссёр Александр Расторгуев, продюсер Юлия Мишкинене, актриса Ольга Сутулова и кинокритик Лариса Малюкова.

Гости

В этом году на кинофестиваль дебютов "Движение" поддержать сына приедет кинорежиссёр Никита Михалков, а также бывший помощник президента РФ, а ныне спецпредставитель президента по вопросам развития отношений с Европейским союзом Сергей Ястржембский, который представит на юбилейном пятом кинофестивале свой новый фильм. Кроме этого, планируется, что в Омск прибудет министр культуры РФ Владимир Мединский.