Омские кинотеатры покажут фильмы бесплатно
Культура  •  17 апреля 2017, 20:52, последнее обновление 17 апреля 2017, 21:33  •  печать

Омские кинотеатры покажут фильмы бесплатно

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Завтра в Омске стартует фестиваль "Любительское кино + Profi" - омичам покажут фильмы-участники в кинотеатрах города бесплатно.

Завтра, 18 апреля, в Омске состоится открытие 10-го Международного фестиваля "Любительское кино + Profi". В рамках фестиваля в кинотеатрах города будет показано 39 фильмов, в числе которых "28 панфиловцев", который вышел в прокат в прошлом году. В этом году членами жюри станут известный кинорежиссёр, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фокин и актёр, режиссёр фильма "28 панфиловцев" Ким Дружинин.

Завтра состоится торжественное открытие фестиваля и специальный показ фильма "Ниоткуда с любовью, или Весёлые похороны" Владимира Фокина, а 19 апреля режиссёр проведёт свой мастер-класс. Также из его фильмов на фестивале покажут "До первой крови" и "Александр Маленький". 20 апреля состоится мастер-класс Кима Дружинина и показ его картины "28 панфиловцев". 

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Конкурсная программа юбилейного фестиваля состоит из 25 фильмов - они будут показаны в киноцентре "Вавилон". Ещё 9 фильмов заявлены вне конкурса. На закрытии фестиваля покажут премьеру "Небесный верблюд" режиссёра Юрия Фетинга, известного по сериалу "Улица разбитых фонарей 2", а также фильмы-победители фестиваля.

Теги  •  #Любительское кино+Profi #открытие #расписание #фильм

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Комментарии
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Алексей Люксембург  •  18 апреля 2017, 01:07

28 панфиловцев не существовало. уже и бесплатную замануху делают, лишь бы народу спихнуть этот фейк))

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