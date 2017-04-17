Омские кинотеатры покажут фильмы бесплатно

Завтра, 18 апреля, в Омске состоится открытие 10-го Международного фестиваля "Любительское кино + Profi". В рамках фестиваля в кинотеатрах города будет показано 39 фильмов, в числе которых "28 панфиловцев", который вышел в прокат в прошлом году. В этом году членами жюри станут известный кинорежиссёр, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фокин и актёр, режиссёр фильма "28 панфиловцев" Ким Дружинин.

Завтра состоится торжественное открытие фестиваля и специальный показ фильма "Ниоткуда с любовью, или Весёлые похороны" Владимира Фокина, а 19 апреля режиссёр проведёт свой мастер-класс. Также из его фильмов на фестивале покажут "До первой крови" и "Александр Маленький". 20 апреля состоится мастер-класс Кима Дружинина и показ его картины "28 панфиловцев".

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Конкурсная программа юбилейного фестиваля состоит из 25 фильмов - они будут показаны в киноцентре "Вавилон". Ещё 9 фильмов заявлены вне конкурса. На закрытии фестиваля покажут премьеру "Небесный верблюд" режиссёра Юрия Фетинга, известного по сериалу "Улица разбитых фонарей 2", а также фильмы-победители фестиваля.