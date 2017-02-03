В Омске пройдёт юбилейный фестиваль любительского кино

С 18 по 21 апреля в Омске пройдёт 10-й фестиваль "Любительское кино + Profi", на который принимают заявки на участие до 18 марта. Участниками конкурса могут стать отдельные авторы, участники любительских и профессиональных кино-, теле-, видеостудий, творческих объединений, групп, студенты и выпускники высших и средних учебных заведений в возрасте от 18 лет. Сам фильм может быть документальным, игровым или анимационным, и не должен быть длиннее 26 минут.

Фестиваль "Любительское кино + Profi" учрежден департаментом культуры администрации Омска в целях поддержки любительского и профессионального аудиовизуального творчества и его популяризации, предоставления начинающим специалистам, отдельным авторам, студентам в области аудиовизуальной культуры дополнительных возможностей для самореализации, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках фестиваля пройдёт конкурс экранных работ и их обсуждение, творческие уроки и обмен опытом, мастер-классы, внеконкурсный показ фильмов и специальные показы. Кроме того, в жюри фестиваля окажутся профессиональные деятели кино, специалисты сферы культуры и искусства.

Свои работы участники могут отправить через файлообменник на почту kino-omsk@mail.ru или по адресу: 644010, Омск, Ленинградская площадь, 1, "Дом кино". К фильму нужно приложить заполненную заявку на участие.