Кинофестиваль "Движение" объявил финалистов конкурса веб-сериалов
Культура  •  18 апреля 2017, 10:15, последнее обновление 18 апреля 2017, 11:21  •  печать

Кинофестиваль "Движение" объявил финалистов конкурса веб-сериалов

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Завершён отбор проектов на конкурс веб-сериалов, который проводит продюсерская компания Александра Цекало "Среда" совместно с кинофестивалем "Движение". 

Всего на конкурс было подано более сотни заявок со всей страны - география конкурса: от Тюмени и Челябинска до Краснодара и Владивостока. Право выступить перед профессионалами и экспертами завоевали восемь работ, в числе которых в основном работы жителей столиц, и только одна работа представителя Урала.

﻿Это фильмы "Кому на Руси жить хорошо" (Москва), "На Марс!" (Санкт-Петербург), "Нет пути обратно" (Москва), "Реально" (Москва), "Паранормалы" (Челябинск), "Подвиг" (Москва), "Хроники параноика" (Москва), "Японские легенды" (Москва).

Презентация проектов пройдёт в Омске на кинофестивале "Движение" 27 апреля. Их обсудят и оценят генеральный директор "Амедиатеки" Денис Горшков, генеральный директор телеканала ТВ3 Валерий Федорович, директор по контенту компании Yoola, крупнейшей в мире независимой мультиканальной сети YouTube Сергей Стрельцов и видеоблогер Евгений Сагадиев.

Напомним, что с 25 по 29 апреля в Омске пройдёт юбилейный V Национальный кинофестиваль дебютов "Движение".

Теги  •  #Александр Цекало #веб-сериал #кинофестиваль Движение

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