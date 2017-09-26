Омичи поразили судей на чемпионате Европы по аэродэнсу
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 12:10, последнее обновление 26 сентября 2017, 12:11  •  печать

Омичи поразили судей на чемпионате Европы по аэродэнсу

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Омские спортсмены отлично выступили на чемпионате Европы. Сборная России, в составе которой выступали сразу восемь воспитанников омской спортшколы им. Кожевникова, завоевала несколько медалей разного достоинства, а омичи взяли золото по аэродэнсу.

Чемпионат и первенство Европы по спортивной аэробике проходили в Италии. Сборная России, в том числе и восемь воспитанников СДЮСАШОР А. В. Кожевникова, заняла второе общекомандное место. Омичи отлично выступили на международной арене и завоевали три медали разного достоинства.

По сообщению пресс-службы мэрии, Роман Семёнов добавил в свою копилку бронзовую и серебряную медали чемпионата Европы. В номинации "Соло" Роман поднялся на третью ступень пьедестала почета, а в составе группы омичу удалось завоевать второе место.

Триумфальным на этих соревнованиях оказалось выступление нашей мужской сборной. В номинации "Аэродэнс" российским спортсменам не было равных, в результате Роман Семёнов, Алексей Журавлёв и Кирилл Лобазнюк стали чемпионами Европы в данной категории.

Результаты девушек оказались скромнее. Омички Софья Кириллова и Алина Чернышова в номинации "Трио" смогли лишь попасть в финал первенства, но для омской спортивной аэробики это является большим достижением.

В Омск спортсмены вернутся 28 сентября.

Теги  •  #СДЮСАШОР им. Кожевникова #спортивная аэробика #чемпионат Европы

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