Омская гимнастка Вера Бирюкова стала двукратной победительницей Универсиады
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 30 августа 2017, 17:26  •  печать

Омская гимнастка Вера Бирюкова стала двукратной победительницей Универсиады

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Омская спортсменка дважды выиграла золотую медаль в составе сборной России на 29-й Универсиаде в Тайбэе.

В тайваньском Тайбэе заканчиваются соревнования 29-й Всемирной летней Универсиады. На состязания приехали более 7,5 тыс. спортсменов из 142 стран. В последние дни форума прошли соревнования по художественной гимнастике. В составе сборной России по художественной гимнастике выступила победительница Олимпиады-2016, омичка Вера Бирюкова.

Российская команда набрала 17,525 балла в упражнении с пятью обручами, опередив Японию и Северную Корею. Также россиянки прекрасно выступили в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками, получив 17,45 балла и опередив своих соперников. В итоге сборная России в составе Веры Бирюковой, Александры Корчагиной, Дарьи Горбачёвой, Елизаветы Минихиной, Ралины Ракиповой и Валерии Осиковой завоевала два первых места.

Отметим, что 29-я Всемирная Универсиада в Тайбэе завершится сегодня. Сейчас сборная России занимает 4 место: у неё в активе 25 золотых, 30 серебряных и 38 бронзовых наград. По общему количеству медалей наша команда уступает только Японии, у которой 101 награда.

Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Теги  •  #Вера Бирюкова #золотая медаль #Универсиада #художественная гимнастика

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