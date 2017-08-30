Омская гимнастка Вера Бирюкова стала двукратной победительницей Универсиады

В тайваньском Тайбэе заканчиваются соревнования 29-й Всемирной летней Универсиады. На состязания приехали более 7,5 тыс. спортсменов из 142 стран. В последние дни форума прошли соревнования по художественной гимнастике. В составе сборной России по художественной гимнастике выступила победительница Олимпиады-2016, омичка Вера Бирюкова.

Российская команда набрала 17,525 балла в упражнении с пятью обручами, опередив Японию и Северную Корею. Также россиянки прекрасно выступили в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками, получив 17,45 балла и опередив своих соперников. В итоге сборная России в составе Веры Бирюковой, Александры Корчагиной, Дарьи Горбачёвой, Елизаветы Минихиной, Ралины Ракиповой и Валерии Осиковой завоевала два первых места.

Отметим, что 29-я Всемирная Универсиада в Тайбэе завершится сегодня. Сейчас сборная России занимает 4 место: у неё в активе 25 золотых, 30 серебряных и 38 бронзовых наград. По общему количеству медалей наша команда уступает только Японии, у которой 101 награда.

Фото: пресс-служба Правительства Омской области