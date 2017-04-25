Омские дзюдоисты завоевали 16 медалей на чемпионате России
Спорт  •  25 апреля 2017, 11:35, последнее обновление 25 апреля 2017, 11:38  •  печать

Омские дзюдоисты завоевали 16 медалей на чемпионате России

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На чемпионате России по дзюдо омичи выиграли шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали.

Как сообщили в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии, на чемпионате России по дзюдо в составе сборной Омска выступили воспитанники СДЮСШОР № 17 и Омского областного специализированного спортивного центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки: Максим Гусаков, Никита Коновалов, Нина Лысенко, Павел Пронин, Арман Сексембаев, Никита Волотка и Максим Клопунов.

На чемпионате России по дзюдо омичи завоевали шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали. Сборная Омска заняла первое место в командном зачёте по сумме баллов, опередив команды Москвы, Санкт-Петербурга и республики Башкортостан.

По количеству медалей омичи также оказались первыми: наши спортсмены выиграли 16 медалей. У ближайших преследователей - сборной Москвы и Башкортостана - оказалось по шесть и по четыре медали. Также мэр города Вячеслав Двораковский вручил победителям и призёрам благодарственные письма.

Теги  •  #дзюдо #медали #чемпионат России

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