Омские школьники сразятся на турнире памяти ликвидаторов Чернобыльской АЭС

В Омске пройдёт чемпионат памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В состязаниях примут участие 12 команд из Омска и сельских районов, а также из Тары и Куйбышева.

23 апреля в 10:00 в детско-юношеской спортивной школе имени Олега Охрименко пройдет первенство города по армейскому рукопашному бою. Мероприятие будет посвящено памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Первенство пройдет при поддержке департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии города, региональной общественной организации "Федерация армейского рукопашного боя" и региональной общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль". В России это единственный подобный мемориальный спортивный турнир.

"Подвиг людей, которые ценой жизни и здоровья боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы, не забыт, - прокомментировал заместитель директора профильного департамента Сергей Нестеров. - Омский турнир, посвящённый их памяти, - единственный в России. Стоит также сказать, что эти соревнования являются для наших ребят финалом спортивного сезона и подведением итогов. На торжественной церемонии награждения лучшим спортсменам и тренерам будут вручены благодарственные письма администрации города".

В турнире примут участие 12 команд из Омска и сельских районов, также приедут спортсмены из Тары и Куйбышева. Победителей среди юношей определят в двух возрастных категориях - 12-13 лет и 14-15 лет - и нескольких весовых категориях. Также спортсмены сразятся в общекомандном зачёте.