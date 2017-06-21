Adidas Elbrus World Race - за шесть лет, что существует это российское спортивное состязание, оно стало чуть ли не обязательным к посещению для всех, кто любит горы и бег. Для сравнения: в 2016 году на эти соревнования зарегистрировалось почти в три раза больше атлетов, чем в прошлом - около 600 человек, при этом количество дисциплин также увеличилось - с 3 до 5.



Набор трасс позволяет принять участие в состязаниях атлетам с разным уровнем подготовки, так что справиться смогут и новички. Для них предусмотрены короткие (относительно) трассы длиной в 11 километров с набором высот в 1840 метров и 34 километра c набором в 2030 метров. Все остальные трассы уже куда серьёзнее и поддадутся лишь опытным трейлраннерам. При этом на дистанции важны не только выносливость и скорость: если не иметь способности к ориентации на местности при помощи GPS, можно потратить немало драгоценных секунд.

