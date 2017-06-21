Вызов принят!
10 мировых соревнований, в которых может принять участие любой желающий
Часть 1
Часть 1
Дарья Молчанская
Вы не мыслите свою жизнь без спорта, но стали замечать, что занятия в фитнес-клубе или монотонные пробежки в парке уже навевают скуку. Хотите устроить себе настоящее испытание и узнать пределы собственных физических возможностей и то, как пересечь эту границу? Специально для вас мы составили список мировых спортивных событий, которые будут суровым экзаменом даже для подготовленного атлета.
Информацию мы поделили на два блока: в первом пойдёт речь о спортивных мероприятиях, которые пройдут в ближайшее время, а во втором - те, к которым у вас будет больше времени подготовиться и физически, и финансово.
Что: SwimRun Trakai
Где: Тракай, Литва
Когда: 15 июля 2017 года
Сайт соревнования: http://swimruntrakai.lt
Где: Тракай, Литва
Когда: 15 июля 2017 года
Сайт соревнования: http://swimruntrakai.lt
Swimrun- соревнования, где атлету необходимо преодолеть череду многокилометровых беговых этапов на пересечённой местности, чередующихся с заплывами в открытой воде. Год от года этот формат только набирает популярность, вот и Литва стремится доказать, что идёт в ногу с мировыми спортивными трендами: в этой стране уже во второй раз состоится подобный международный старт. Участникам будут предложены трассы, рассчитанные на разные уровни подготовки, в том числе и на начальный. Стоит учитывать, что на самой короткой дистанции (бег - 5,54 км, плавание - 0,76 км) спортсмены выступают по одиночке, на средней (бег - 17,35 км, плавание - 4,25 км) и длинной (бег - 27,4 км, плавание 7,5 км) - в паре. Во время соревнования можно использовать ласты, гидрокостюмы и другое оборудование для плавания, но тогда его придётся нести с собой на протяжении всей гонки.
В прошлом году на состязания приехало более 60 человек из разных стран, в нынешнем году организаторы ожидают, что участников станет ещё больше. При этом ценник щадящий: заявка для одиночек будет стоить 35 евро, для дуэтов - 70 и 80 евро. Регистрация заканчивается 1 июля 2017 года, дальнейшая регистрация возможна только с разрешения устроителей соревнований.
Ну и приятный бонус для тех, кто решится поехать на этот прибалтийский старт: Тракай - древняя столица Литвы, где находится самый большой из сохранившихся в стране старинных замков. Город довольно мал, и его можно обойти пешком, благо красивых видов здесь предостаточно. В общем, есть отличная возможность сделать воспоминания о SwimRun Trakai ещё приятнее и насыщеннее.
Стоимость путешествия
Авиабилет Омск - Вильнюс (в одну сторону и с пересадками около 15 тыс. руб. - здесь и далее по тексту приведены средние цены по состоянию на май 2017 года), поездка из Вильнюса до Тракая (автобус - около 5 евро, электричка - 1,7 евро), регистрация на соревнования (см. выше), проживание в гостинице (от 2,5 тыс. руб.), беговые кроссовки (от 5 тыс. руб.) и одежда (набор от 10 тыс. руб.), гидрокостюм (от 37 тыс. руб.), энергетические гели или батончики (от 0,3 тыс. руб.).
Что: регата Copa del Rey
Где: Пальма-де-Майорка, Испания
Когда: 29 июля - 5 августа
Сайт соревнования: http://www.regatacopadelrey.com
Где: Пальма-де-Майорка, Испания
Когда: 29 июля - 5 августа
Сайт соревнования: http://www.regatacopadelrey.com
Если вы считаете, что регата - это больше отдых, чем спорт, то жестоко ошибаетесь. Наоборот, такого рода гонки являются сложными и требуют от участников хорошей физической подготовки и выносливости. Конечно, искусством управления парусным судном овладеть непросто, а чтобы ещё и сразу принять участие в соревнованиях... Впрочем, возможность попробовать себя в роли морского волка у вас всё равно есть. В частности, одна из известных международных парусных регат Copa del Rey предполагает участие в ней людей, не обладающих яхтенным опытом, - всему научат товарищи по экипажу.
В нынешнем году гонка, входящая в сетку Большого шлема, состоится в 35 раз. С момента своего основания она проходит под патронажем короля Испании, и многие из членов венценосных семей Европы (король Испании Хуан Карлос II, принцесса Кристина, принц Филипп, король Норвегии Харальд XVI и другие) испытывали свои силы в Copa del Rey. Неудивительно, что желающих заявиться на эту регату находится много: так, в прошлом году за победу боролись 116 команд в семи классах яхт, в том числе 14 российских экипажей.
Регистрация обойдётся участнику Copa del Rey в 2000 евро. Сюда входят гонорар профессионального шкипера, вступительный взнос, двухместное размещение в каюте и бортовые расходы (стоянки, топливо). Последний срок подачи заявки - 30 июня 2017 года.
Регистрация обойдётся участнику Copa del Rey в 2000 евро. Сюда входят гонорар профессионального шкипера, вступительный взнос, двухместное размещение в каюте и бортовые расходы (стоянки, топливо). Последний срок подачи заявки - 30 июня 2017 года.
Каждый соревновательный день - всего их шесть - проводится одна гонка, поэтому вечер можно скоротать, наслаждаясь чудесной погодой и шикарными видами острова Майорка.
Стоимость путешествия
Авиабилет Омск - Пальма-де-Майорка (в одну сторону и с пересадками около 15 тыс. руб.), просторная синтетическая одежда с длинными рукавами и с защитой от солнца (набор - от 15 тыс. руб.), страховочный жилет (от 3,2 тыс. руб.), яхтенная обувь (от 4 тыс. руб.) и перчатки (от 1,5 тыс. руб.), солнцезащитные очки (от 2 тыс. руб.), защита от солнца не менее SPF50 (от 0,7 тыс. руб.), средства от морской болезни (от 0,1 тыс. руб.).
Что: Adidas Elbrus World Race
Где: с. Верхний Баксан, Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, Россия
Когда: 3-5 августа 2017 года
Сайт соревнования: http://www.elbrusworldrace.com/ru/
Где: с. Верхний Баксан, Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, Россия
Когда: 3-5 августа 2017 года
Сайт соревнования: http://www.elbrusworldrace.com/ru/
Adidas Elbrus World Race - за шесть лет, что существует это российское спортивное состязание, оно стало чуть ли не обязательным к посещению для всех, кто любит горы и бег. Для сравнения: в 2016 году на эти соревнования зарегистрировалось почти в три раза больше атлетов, чем в прошлом - около 600 человек, при этом количество дисциплин также увеличилось - с 3 до 5.
Набор трасс позволяет принять участие в состязаниях атлетам с разным уровнем подготовки, так что справиться смогут и новички. Для них предусмотрены короткие (относительно) трассы длиной в 11 километров с набором высот в 1840 метров и 34 километра c набором в 2030 метров. Все остальные трассы уже куда серьёзнее и поддадутся лишь опытным трейлраннерам. При этом на дистанции важны не только выносливость и скорость: если не иметь способности к ориентации на местности при помощи GPS, можно потратить немало драгоценных секунд.
Набор трасс позволяет принять участие в состязаниях атлетам с разным уровнем подготовки, так что справиться смогут и новички. Для них предусмотрены короткие (относительно) трассы длиной в 11 километров с набором высот в 1840 метров и 34 километра c набором в 2030 метров. Все остальные трассы уже куда серьёзнее и поддадутся лишь опытным трейлраннерам. При этом на дистанции важны не только выносливость и скорость: если не иметь способности к ориентации на местности при помощи GPS, можно потратить немало драгоценных секунд.
Adidas Elbrus World Race требует основательной подготовки, тем более если вы раньше горным бегом не увлекались. Омич Александр Запрудский, занявший в 2015 году на Elbrus Mountain Marathon (длина трассы 46 км с набором высот 3060 метров) третье место, вспоминает:
Александр Запрудский
"Так как Омская область находится на равнине, то подготовка к горному марафону вызывает определённые трудности. Запланированные летом вылазки на Алтай и Урал, к сожалению, сорвались. 1-2 раза в неделю приходилось проводить тренировку "по горкам" в парке с подъёмами 15-25 метров. Усилил общефизическую подготовку. Остальные тренировки как обычно, но с акцентом на объёмах".
Регистрация на AEWR завершается 15 июля 2017 года. Величина стартового взноса: от 2,6 до 8,45 тыс. руб. в зависимости от выбранной дистанции.
Стоимость путешествия
Авиабилет Омск - Минеральные Воды (в одну сторону - 8,5 тыс. руб.), официальный трансфер до отеля (1,3 тыс. руб.), проживание в отеле "Снежный Барс" (от 2 тыс. руб. в сутки), горные очки (от 2 тыс. руб.), телескопические палки для бега (от 6 тыс. руб.), беговой рюкзак (от 3 тыс. руб.), беговые кроссовки (от 5 тыс. руб.) и одежда (набор от 10 тыс. руб.), тёплая лыжная шапочка (от 1 тыс. руб.), спутниковый навигатор (от 2,5 тыс. руб.) и так далее - обязательный набор вещей указан на официальном сайте.
Что: Kangaroo Hoppet
Где: Фолс Крик, Австралия
Когда: 26 августа
Сайт соревнования: http://www.hoppet.com.au/
Где: Фолс Крик, Австралия
Когда: 26 августа
Сайт соревнования: http://www.hoppet.com.au/
Можете представить лыжный марафон, который проходит на самом засушливом материке Земли - в Австралии? А он есть! Более того, Kangaroo Hoppet - весьма статусная и уважаемая гонка (впервые проведена в 1991): так, в прошлом году участниками этого старта стало более тысячи спортсменов из 27 стран мира. Оставлен в истории этого состязания и русский след: в 2013 году в мужском забеге наши соотечественники заняли весь призовой подиум. Александр Легков финишировал первым, вторым стал Илья Черноусов, а замкнул тройку лидеров его брат Алексей. Среди женщин первенствовала ещё одна представительница фамилии Черноусовых - супруга Алексея Марина. Правда, с того времени российские лыжники не попадали в число медалистов, но, может быть, именно вы нарушите эту череду неудач?
Профессионалы советуют: лыжи к Kangaroo Hoppet лучше готовить дома, а в Фолс Крик приезжать за два-три дня, чтобы успеть акклиматизироваться. В остальном процесс подготовки к австралийскому старту ничем не будет отличаться от подготовки к "обычному" марафону.
Кстати, "кенгуриные" соревнования включают в себя забеги различной степени протяжённости (42, 21 и 7 км), поэтому вопрос вашего физического состояния не так уж и насущен. Размер стартового взноса варьируется от 25 до 75 долларов в зависимости от возраста и выбранной дистанции.
Стоимость путешествия
Авиабилет Омск - Мельбурн (в одну сторону и с пересадками - 68 тыс. руб.), из Мельбурна придётся на поезде доехать до Олбери (1,1-1,6 тыс. руб.), из Олбери автобусом до Маунт Бьюти (0,1-0,5 тыс. руб.), а оттуда на машине до Фолс Крик (2,7-3,2 тыс. руб.). Проживание в отеле - 8,5 тыс. руб. Беговые лыжи (от 4 тыс. руб.), лыжные ботинки (от 5 тыс. руб.), лыжный костюм (от 6 тыс. руб.), тёплая лыжная шапочка (от 1 тыс. руб.), перчатки (от 1 тыс. руб.), лыжные очки (от 2 тыс. руб.), энергетические гели или батончики (от 0,3 тыс. руб.).
Эти велосоревнования с более чем десятилетней историей рассчитаны на тех, кто готов выйти за пределы своих физических возможностей. Не зря профессиональный тренер по триатлону Ричард Хоад и главный редактор одного из крупнейших в Европе журналов, посвящённых триатлону, Пол Мур (оба к тому же являются участниками мультиспортивных состязаний) включили Yak Attack в свою книгу "Самые сложные гонки на выносливость". Дистанция - 500 километров, 5416 метров над уровнем моря - перед вами самая высокогорная "покатушка" на планете.
Разреженный воздух. Камни, песок, снег и лёд в качестве естественных преград. Опасность обморожения. Участки, которые нельзя проехать, и велосипед приходится тащить на себе. +30 градусов на старте и столько же, но со знаком минус ближе к финалу, на пути к вершинам Гималаев. Ещё хотите участвовать? Если да, то вас уже можно называть бесстрашным, рисковым и просто супергероем. Здесь вы боретесь не только с другими маунтинбайкерами, но и с собой и силами природы.
Прямо скажем, участие в Yak Attack - удовольствие не из дешёвых: велоприключения в Непале обойдутся любителю острых ощущений в 4 тыс. долларов. И это без учёта перелёта и страховки. Включено проживание, питание, медицинская помощь, трансфер из Катманду в Бесисахар и другие приятные бонусы (полный список доступен на официальном сайте).
Стоимость путешествия
Авиабилет Омск - Катманду (в одну сторону и с пересадками - от 70 тыс. руб.), виза (25 долларов). Горный велосипед (от 67 тыс. руб.), велошлем (от 3 тыс. руб.), перчатки (от 3 тыс. руб.), велокостюм (от 5 тыс. руб.), очки (от 2 тыс. руб.), небольшой рюкзак (от 6 тыс. руб.), энергетические гели или батончики (от 0,3 тыс. руб.), тёплая одежда (от 10 тыс. руб.) и другое.
Что: Laguna Phuket Triathlon
Где: Пхукет, Таиланд
Когда: 19 ноября
Сайт соревнования: http://www.lagunaphukettri.com
Где: Пхукет, Таиланд
Когда: 19 ноября
Сайт соревнования: http://www.lagunaphukettri.com
Laguna Phuket Triathlon - это главные состязания по триатлону (бег, велогонка и плавание) в Азии, которые проводятся уже более 20 лет. Стабильно они собирают тысячи участников из разных стран, как профессионалов, так и любителей. Нередко этот старт называют райским (есть ещё название "Гонка легенд", так как участие в ней принимали многие звёзды мирового триатлона), потому что соревнуются спортсмены именно в таких условиях: заплыв на 1,8 км проходит в живописной лагуне в воде, прогревшейся до 29-30 градусов, затем следует 55-километровый велоэтап по холмистой трассе, который позволяет в полной мере насладиться экзотичной природой Таиланда, а финалом служит забег на 12 км по полям для гольфа и городским окрестностям. Но, стоит отметить, иногда пхукетский триатлонный старт далёк от парадиза: не так уж и редко соревнования сопровождаются сильной жарой (в 2015 году на финише термометры показывали +42 градуса в тени) и тропическими ливнями, высоким уровнем влажности (до 90 %).
Регистрация уже стартовала, и чем раньше вы отправите заявку, тем лучше: до 15 августа стоимость участия в индивидуальной гонке составляет 6 тыс. бат (около 10 тыс. руб.), в командной - 11 тыс. бат (чуть более 18 тыс. руб.). До завершения регистрации - 13 ноября - величина стартового взноса увеличится ещё дважды.
Стоимость путешествия
Авиабилет Омск - Пхукет (в одну сторону и с пересадками - от 31 тыс. руб.) либо поездом доехать до Новосибирска (около 2 тыс. руб.), а оттуда самолётом до Пхукета (26 тыс. руб.). Проживание в отеле - от 1 тыс. руб. (без питания). Снаряжение: велосипед (от 58 тыс. руб.), велошлем (от 3 тыс. руб.), перчатки (от 3 тыс. руб.), велокостюм (от 5 тыс. руб.), небольшой рюкзак (от 6 тыс. руб.), беговые кроссовки (от 5 тыс. руб.), гидрокостюм (от 37 тыс. руб.), энергетические гели или батончики (от 0,3 тыс. руб.).
Вторую часть материала о тех спортивных мероприятиях, к которым у вас будет больше времени подготовиться и физически, и финансово, - читайте скоро на нашем сайте.