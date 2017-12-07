12 омских школьников попали в список лучших учащихся страны
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 18:04, последнее обновление 7 декабря 2017, 18:05  •  печать

12 омских школьников попали в список лучших учащихся страны

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В новогодние каникулы эти ученики, попавшие в топ-350 талантливых старшеклассников, отправятся в Екатеринбург, для тестирования системы высшего образования.

Чтобы отправиться в необычную поездку, которую организовывают в рамках проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном", ученики старших классов со всей России и стран СНГ прошли серьезные испытания. В их числе были сдача ЕГЭ на симуляторе и подготовка докладов о профессиях будущего.

В жюри были известные профессора и ученые, которые оценивали умение ребят мыслить нестандартно. Современное поколение живет совершенно в другом мире цифровых технологий, сейчас меняются способы получения знаний. Поэтому мы проводим проект "Тест-драйв в Уральском федеральном", чтобы увидеть тенденции, а также дать настоящим молодым лидерам шанс повлиять на систему высшего образования, в которой им и их сверстникам предстоит провести ближайшие годы, - сообщает пресс-служба проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном".

Теперь 12 учащихся из Омска, которые с блеском прошли все испытания, посетят мастер-классы руководителей предприятий, побывают на лекциях и семинарах известных профессоров, попробуют выжить в студенческом общежитии и питаясь в вузовских столовых. В числе прочего школьникам покажут научные разработки и лаборатории университета. К примеру, лабораторию изучения мозга или редких книг, нанотехнологий или космоса.

Всего для проекта было отобрано 357 старшеклассников со всей России и стран СНГ. Проект состоится уже в шестой раз.

Теги  •  #высшее образование #тест #ученик

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Комментарии
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Ада С  •  7 декабря 2017, 19:38

Этим детям надо предоставить реальные льготы для поступления, а не что-то для тестирования.

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