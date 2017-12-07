12 омских школьников попали в список лучших учащихся страны

Чтобы отправиться в необычную поездку, которую организовывают в рамках проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном", ученики старших классов со всей России и стран СНГ прошли серьезные испытания. В их числе были сдача ЕГЭ на симуляторе и подготовка докладов о профессиях будущего.

В жюри были известные профессора и ученые, которые оценивали умение ребят мыслить нестандартно. Современное поколение живет совершенно в другом мире цифровых технологий, сейчас меняются способы получения знаний. Поэтому мы проводим проект "Тест-драйв в Уральском федеральном", чтобы увидеть тенденции, а также дать настоящим молодым лидерам шанс повлиять на систему высшего образования, в которой им и их сверстникам предстоит провести ближайшие годы, - сообщает пресс-служба проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном".

Теперь 12 учащихся из Омска, которые с блеском прошли все испытания, посетят мастер-классы руководителей предприятий, побывают на лекциях и семинарах известных профессоров, попробуют выжить в студенческом общежитии и питаясь в вузовских столовых. В числе прочего школьникам покажут научные разработки и лаборатории университета. К примеру, лабораторию изучения мозга или редких книг, нанотехнологий или космоса.



Всего для проекта было отобрано 357 старшеклассников со всей России и стран СНГ. Проект состоится уже в шестой раз.