Омские заключенные создали из ниток изображение вымершей птицы

Омские заключенные из ЛИУ № 10 создали работу в стиле стринг-арт, посвященную исчезнувшим видам животных. Они изобразили на фанере из ниток и гвоздей птицу дронт, которая была полностью уничтожена человеком из-за вкусного мяса. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Омской области.

Эта птица была достаточно крупная: ее рост составлял около метра, а вес - 10-15 кг. Она передвигалась только по земле и абсолютно не умела летать. Осужденные изобразили ее на фоне водоема и гор. Сейчас она выставлена в музее учреждения.

Фото: УФСИН России по Омской области