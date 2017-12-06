Омские заключенные создали из ниток изображение вымершей птицы
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 12:49, последнее обновление 6 декабря 2017, 13:35  •  печать

Омские заключенные создали из ниток изображение вымершей птицы

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Осужденные ЛИУ № 10 сделали "портрет" вымершей птицы дронт в стиле стринг-арт.

Омские заключенные из ЛИУ № 10 создали работу в стиле стринг-арт, посвященную исчезнувшим видам животных. Они изобразили на фанере из ниток и гвоздей птицу дронт, которая была полностью уничтожена человеком из-за вкусного мяса. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Омской области.

Эта птица была достаточно крупная: ее рост составлял около метра, а вес - 10-15 кг. Она передвигалась только по земле и абсолютно не умела летать. Осужденные изобразили ее на фоне водоема и гор. Сейчас она выставлена в музее учреждения.

Фото: УФСИН России по Омской области

Теги  •  #животное #заключенный

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