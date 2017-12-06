За СМС с рекламой "Билайн" заплатил 200 тысяч рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 08:29, последнее обновление 6 декабря 2017, 08:39  •  печать

За СМС с рекламой "Билайн" заплатил 200 тысяч рублей

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За сообщение о викторине присланное абонентам без их согласия компания оштрафована антимонопольной службой.

Компания "Вымпелком", выступающая на рынке под брендом "Билайн", по решению антимонопольной службы выплатит штраф в размере 200 тыс. рублей за рассылку СМС-сообщений о викторине своим абонентам. Такой метод привлечения внимания к викторине ведомство посчитало нарушением закона о рекламе.

Действия компании ПАО "Вымпелком", выразившиеся в направлении в адрес абонента рекламы о викторине без его предварительного согласия, признаны нарушающими требования Федерального закона "О рекламе", - сообщает Омское УФАС.

За рекламные сообщения абонентам ПАО "Вымпелком" оштрафовано на 200 тыс. рублей. Постановление УФАС оператор связи обжаловать не стал
 

Теги  •  #Билайн #СМС #смс-рассылка

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