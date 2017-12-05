Весной в Омскую область может вернуться чума свиней

По мнению специалистов, африканская чума свиней может вспыхнуть в регионе весной, когда фермеры начнут закупать поросят для выращивания.

4 декабря в правительстве Омской области прошло совещание, посвященное, в том числе профилактике АЧС в регионе. По мнению специалистов, африканская чума свиней, очаги которой были погашены еще в октябре, вновь может проявиться весной, когда владельцы подворий начнут закупать поросят для выращивания.

Главам и начальникам управлений сельского хозяйства муниципальных районов рекомендовано разъяснить населению необходимость соблюдать правила покупки и содержания свиней. Необходимо запретить содержание животных в очагах заражения в течение года, пресекать завоз животных и продукции свиноводства без сопроводительных документов, а обо всех случаях внезапного падежа или гибели свиней извещать госветслужбы.

- Необходимо научится контролировать поголовье в личных подсобных хозяйствах в режиме реального времени, а также владельцам свинопоголовья соблюдать элементарные ветеринарные нормы содержания свиней, - цитирует пресс-служба правительства Омской области министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова.

В настоящее время составлен проект о региональной программе по АЧС на 2018-2020 годы, которой проходит согласование. На профилактику АЧС предусмотрено около 189 млн рублей.

Напомним, что первый случай АЧС на территории Омской области был зарегистрирован 13 июля 2017 года, позже заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов и в Омске. 10 ноября были отменены карантинные мероприятия на последней территории, где действовали ограничения. После отмены карантина по АЧС на территории эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемой зон до 10 мая 2018 года сохраняется ряд запретов.