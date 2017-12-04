Омыча предлагают сделать покровителем Омска

Завершился прием сувениров на конкурс "Из Омска с любовью". Среди представленных сувениров оказалось немало необычных – кепка из бересты, глобус Омска, вязаный календарь и покровитель города Омыч, который приносит своим владельцам счастье.

В Министерстве культуры Омской области завершился прием сувениров на конкурс "Из Омска с любовью". В общей сложности было представлено более 200 работ, которые поступили не только из города, но и из муниципальных районов области. Сегодня, 4 декабря, в группах в социальной сети "ВКонтакте" "Центр культурных событий Омска" и "Туристский информационный центр Омской области" стартует интернет-голосование. Омичи могут выбрать победителей по следующим номинациям: сувениры, связанные с городом Омском и Омской областью, сувенир события, сувенир-игрушка, этнографический сувенир, идея сувенира, гастрономический сувенир (еда, напитки).

Как сообщает сайт областного правительства, на конкурс представлены не только привычные сувениры – кружки, магнитики, блокноты, но и весьма оригинальные вещи. К примеру, мастер Андрей Юдин специально для конкурса изготовил фигурку покровителя Омска – Омыча. Он приносит своим владельцам счастье. Среди других работ – вязаный календарь на 2018 год, глобус Омска со всеми достопримечательностями, разнообразные куклы ручной работы, душистые чаи и мед, омские пряники.

Увидеть работы омских умельцев омичи смогут на предновогодней ярмарке, которая пройдет в Камергерском переулке с 22 по 24 декабря.