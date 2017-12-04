В Омскую больницу привезли томограф за 12 миллионов рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 17:26, последнее обновление 4 декабря 2017, 17:35  •  печать

В Омскую больницу привезли томограф за 12 миллионов рублей

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Новый аппарат поможет выявлять заболевания сетчатки глаза и диска зрительного нерва.

В отделении лазерной хирургии Омской областной офтальмологической больницы появился современный оптический когерентный томограф. Он позволяет не инвазивно обследовать сосудистую систему, разные отделы и ткани глаза, в том числе в 3D-формате, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

- Одна из главных функций этого прибора - возможность исследования сосудов глаза, - пояснила заместитель главврача клинической офтальмологической больницы Ольга Чекмарева. - Важно, что исследование проводится неинвазивно. То есть пациенту не наносится никаких повреждений. Он просто смотрит на метку в окуляр прибора. А прибор сканирует изображение оболочек глазного яблока в зависимости от того, какая выставлена программа.

Кроме того, у прибора есть особый режим DualTrack, который позволяет делать четкие снимки глаза. Томограф удалось купить за 12 млн руб., которые были выделены ФМС в подарок к 95-летию учреждения.

Теги  •  #офтальмологическая больница #томограф

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