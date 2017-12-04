Омичка доказала в суде, что стала мужчиной
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 15:37, последнее обновление 4 декабря 2017, 15:47  •  печать

Омичка доказала в суде, что стала мужчиной

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ЗАГС отказался вносить изменения в свидетельство о рождении омички, которая недавно стала мужчиной. Поменять пол в документах он смог только через суд.

В Центральном районном суде произошло необычное разбирательство. Омич, недавно сменивший пол с женского на мужской, не смог добиться смены документов. ЗАГС не захотел вносить изменения в его свидетельство о рождении.

Заключением врачебной комиссии ей была рекомендована паспортная смена пола, - пояснили в Центральном районном суде Омска.

Добиться смены документов омичу удалось только после решения суда.

Теги  •  #документы #суд

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Комментарии
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Илья Семин  •  4 декабря 2017, 16:32

Видимо это существо еще несовершеннолетнее и абсолютно лишенное мозгов.

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Таисия Петрова  •  4 декабря 2017, 15:55

Вот и европейские «ветры» донеслись до нашего города, теперь начнут пол менять и документы следом. Понять с одной стороны таких людей модно, но все же очень привычно это все.

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