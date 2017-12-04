Омичка доказала в суде, что стала мужчиной

В Центральном районном суде произошло необычное разбирательство. Омич, недавно сменивший пол с женского на мужской, не смог добиться смены документов. ЗАГС не захотел вносить изменения в его свидетельство о рождении.
Заключением врачебной комиссии ей была рекомендована паспортная смена пола, - пояснили в Центральном районном суде Омска.
Добиться смены документов омичу удалось только после решения суда.
Видимо это существо еще несовершеннолетнее и абсолютно лишенное мозгов.
Вот и европейские «ветры» донеслись до нашего города, теперь начнут пол менять и документы следом. Понять с одной стороны таких людей модно, но все же очень привычно это все.