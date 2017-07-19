В омских банках нашли фальшивые доллары
Общество  •  19 июля 2017, 12:50, последнее обновление 19 июля 2017, 13:55  •  печать

В омских банках нашли фальшивые доллары

Автор:

Накануне в банках города были найдены и изъяты четыре 100-долларовые купюры.

Вчера, 18 июля, в полицию обратилась кассир ПАО "Плюсбанк", отделение которого расположено на улице 70 лет Октября, пишет "Вечерний Омск". Омичка рассказала, что во время проверки денег она обнаружила три поддельных 100-долларовых купюры.

Аналогичная ситуация произошла и в "Сбербанке". Его сотрудники нашли одну поддельную 100-долларовую банкноту. Полицейские устанавливают, каким образом фальшивые доллары попали в банки Омска.

Теги  •  #банк #доллар #подделка #полиция

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Соцкая  •  19 июля 2017, 13:05

Ну, если фальшивые доллары обнаруживают в банках то, что тогда можно говорить об остальном рынке валюты. Интересно как же могли фальшивки попасть в банк, ведь их должны проверять при поступлении.

Ответить
Последние новости
Горсовет принял отставку мэра Омска  •  сегодня, 14:28
Вячеслава Двораковского в отставку отправляет администрация президента  •  сегодня, 13:48
В Горсовете ждали заявления мэра об отставке  •  сегодня, 12:11  •   1
Омский охранник вместе с приятелями ограбил работодателя  •  сегодня, 11:21  •   2
Омские предприятия сэкономили 250 миллионов рублей на налогах  •  сегодня, 11:17
Горсовет не стал продлевать свои полномочия до осени  •  сегодня, 10:44
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400