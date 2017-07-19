В омских банках нашли фальшивые доллары

Накануне в банках города были найдены и изъяты четыре 100-долларовые купюры.

Вчера, 18 июля, в полицию обратилась кассир ПАО "Плюсбанк", отделение которого расположено на улице 70 лет Октября, пишет "Вечерний Омск". Омичка рассказала, что во время проверки денег она обнаружила три поддельных 100-долларовых купюры.

Аналогичная ситуация произошла и в "Сбербанке". Его сотрудники нашли одну поддельную 100-долларовую банкноту. Полицейские устанавливают, каким образом фальшивые доллары попали в банки Омска.