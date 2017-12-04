Десантник, потерявший ноги при обрушении казармы, выиграл на международном турнире по следж-хоккею

В минувшую субботу, 2 декабря, подмосковная команда по следж-хоккею "Феникс", в которой играет выживший при обрушении казармы в Омске Рустам Набиев, завоевала очередную награду. Международный турнир по следж-хоккею проходил 1 и 2 декабря в польском городе Эльблонг.

Публикация от Рустам (@rustam_nabiev92) Дек 2 2017 в 11:39 PST

Между собой сразились команды из России, Польши, Австрии и Чехии. В финале "Феникс" выиграл у своих чешских соперников со счетом 10:0. В своем профиле в Instagram бывший десантник поделился победой.