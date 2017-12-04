Десантник, потерявший ноги при обрушении казармы, выиграл на международном турнире по следж-хоккею
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 11:26, последнее обновление 4 декабря 2017, 11:33  •  печать

Десантник, потерявший ноги при обрушении казармы, выиграл на международном турнире по следж-хоккею

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Рустам Набиев в составе команды "Феникс" сумел одолеть чешских соперников с разгромным счетом.

В минувшую субботу, 2 декабря, подмосковная команда по следж-хоккею "Феникс", в которой играет выживший при обрушении казармы в Омске Рустам Набиев, завоевала очередную награду. Международный турнир по следж-хоккею проходил 1 и 2 декабря в польском городе Эльблонг.

Между собой сразились команды из России, Польши, Австрии и Чехии. В финале "Феникс" выиграл у своих чешских соперников со счетом 10:0. В своем профиле в Instagram бывший десантник поделился победой.

Еще одна золотая медаль в копилку. Это еще одно доказательство того, что инвалидность не приговор. Каждый сам кузнец своего счастья, - написал Набиев под фотографией с кубком.

Теги  •  #242-й учебный центр ВДВ #победа #следж-хоккей

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